276 اثر به دبیرخانه جشنواره همتا در خراسان رضوی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم زره ساز عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی "همتا" خراسان رضوی با شعار "هنر، معنویت، تربیت و اندیشه " در دو بخش اصلی فیلم و بخش جنبی فیلمنامه و ایده از دیروز در مشهد گشایش یافت و تا هفدهم اسفند ماه ادامه دارد.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خراسان رضوی اظهار داشت: از مجموع آثار رسیده، در بخش اصلی فیلم، 113 اثر در سه قالب داستانی، مستند و پویانمایی و در بخش جنبی فیلمنامه و ایده نیز 163 اثر متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره بودند که در نهایت هیات انتخاب و داوری پس از بازبینی آثار، 31 فیلم را شایسته اکران عمومی و حضور در بخش مسابقه انتخاب کرد.

زره ساز افزود: دومین و سومین جشنواره دانش‌آموزی همتا در سال آینده با برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی، عکس، کاریکاتور و نقاشی و همچنین اعزام کاروان 50 هزار نفری دانش‌آموزی در قالب اردو‌های راهیان نور برای بازدید از مناطق جنگی و برگزاری مسابقه‌ای با محوریت بیانات مقام معظم ‌رهبری در تابستان سال آینده ادامه می یابد.

وی بیان کرد: بر اساس توافقاتی که با صدا و سیمای خراسان رضوی صورت گرفت، به زودی آثار برگزیده جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی همتا از شبکه استانی پخش می‌شوند.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس مباحث تربیتی و آموزشی، پرداختن به شیوه بیان با استفاده از ابزارهای هنری در مدارس، می‌تواند فاکتورهایی چون خلاقیت و اندیشه را در دانش‌آموزان تقویت کرده و زمینه‌ساز نوآوری در نحوه‌ بیان دیدگاهها، مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های نسل نوجوان و جوان کشور باشد.