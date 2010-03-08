مساجد اردبیل پذیرای مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت‌الاسلام مهدی ستوده عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد پذیرایی از مسافران نوروزی اظهار داشت: امسال پنج مسجد در اردبیل طی ایام نوروز آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی مسجد حضرت امیر المومنین (ع) واقع در شهرک کارشناسان، مسجد سادات واقع در محله علی آباد، مسجد علی اصغر واقع در شهرک رجائی، الغدیر و قدس واقع در میدان قدس را از جمله مساجدی عنوان کرد که برای اسکان و پذیرایی مسافران نوروزی آماده شده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان این حرکت را در راستای احیا فریضه نماز و رفاه مسافران نوروزی دانست و افزود: اجرای احکام و فرایض دینی در این تغییر و تحولات و نو شدن طبیعت از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

300 مبلغ دینی به مناطق روستایی اردبیل اعزام شد

وی همچنین از اعزام 300 مبلغ دینی به مناطق روستایی این استان در طی هفته وحدت خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد مبلغ روحانی 160 نفر در روستاهای اردبیل و 140 نفر در روستاهای سایر شهرستانها امر تبلیغ در هفته وحدت را بر عهده داشتند.

ستوده در پایان با اشاره به اهداف اعزام مبلغ به روستاها و شهرهای استان اضافه کرد: روحانیون باید به بهترین شکل و قالب مردم را با وظایف شرعی و دینی خود آگاه کنند و اجازه ندهند برخی بدعتها و کج‌رویها در جامعه رسوخ پیدا کند.