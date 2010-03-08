انتقاد تهران از رویکرد اسلام ستیزانه در هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، هنه اسخوور مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امورخارجه هلند که در راس هیئتی به تهران سفر کرده است با علی آهنی معاون اروپا وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین علاوه بر مسائل دوجانبه پیرامون موضوعات منطقه ای شامل عراق و افغانستان تبادل نظر نمودند.

در این ملاقات اسخوور ضمن ابراز خشنودی از سفر به ایران و آشنایی با دیدگاههای مقامات جمهوری اسلامی ایران به اهمیت تبادل نظر مقامات دو کشور اشاره و نسبت به ادامه تماس ها با طرف ایرانی ابراز علاقه نمود.

وی ضمن مفید دانستن سفر مسئولان و مقام های اروپایی به ایران برای شناخت واقعیت ها و رهایی از قضاوت بر اساس اطلاعات دریافتی از کانال های غیرموثق، از رایزنی ها و همکاری های سازنده بین دو کشور استقبال نمود.

در این دیدار آهنی با اشاره به اظهارات اخیر مقامات هلندی، از مواضع هلند و برخی از کشورهای اروپایی در خصوص مسائل داخلی ایران انتقاد کرده و اظهار داشت متاسفانه این کشورها درک واقع بینانه ای از تحولات ایران نداشته و مواضع نادرستی اتخاذ کرده اند که لازم است با اتخاذ رویکردی منطقی نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

معاون وزیر امورخارجه با انتقاد شدید از گسترش موج اسلام هراسی در هلند و جریحه دار شدن احساسات مسلمان جهان از رویکردهای اسلام ستیزانه در این کشور بر ضرورت تلاش دولت هلند برای توقف روند اسلام هراسی و جلوگیری از تخریب روابط با جهان اسلام تاکید نمود.

اسخوور مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه هلند با تاکید بر اینکه صداهایی که به نام مخالفت با اسلام در هلند بلند می شود موضع دولت این کشور نیست ، تصریح کرد: که دولت هلند نیز از این بابت متاسف بوده و به هیچ وجه قصد جریحه دار کردن احساسات مسلمانان را ندارد.

معاون اروپا وزارت امورخارجه با اشاره به نیروهای بیگانه در افغانستان اظهار داشت: علیرغم اینکه حضور این نیروها با هدف تامین امنیت صورت گرفته است، اما در عمل نتایج معکوسی را به بار آورده و علاوه بر افزایش ناامنی موجب شده تا مسائل تروریسم ، افراط گرایی و مواد مخدر در هم تنیده شوند.

آهنی به رایزنی های منطقه ای پیرامون افغانستان اشاره و تاکید کرد: حل مسئله افغانستان نیازمند ابتکارات منطقه ای است و جمهوری اسلامی ایران رایزنی های خوبی را با کشورهای منطقه و همسایه صورت داده است.

وی با اشاره به انتخابات اخیر در عراق، مداخله نیروهای خارجی در عراق را مانع مهم استقرار دموکراسی در این کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که مدعیان دموکراسی به رای مردم عراق احترام بگذارند.