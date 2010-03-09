زیباسازی میادین شهر مشهد 30 درصد افزایش یافت

خلیل الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نصب یادمانهای حجمی نیز از 60 نقطه در نوروز گذشته به 130 نقطه در نوروز آینده افزایش می یابد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار داشت: تمامی حفاری های فعال در سطح شهر تا پایان اسفند ماه جاری جمع آوری و اجرای پروژه های آن به پایان می رسد.

کاظمی افزود: در این راستا از ابتدای اسفند ماه مجوز هیچگونه حفاری به سازمان های مختلف داده نشده و برای جمع آوری حفاری های در حال انجام همزمان تعیین شده است.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم حفاری های شهری در سال جاری دو برابر میزان پارسال بوده است امسال تلاش شده تا با تعیین مهلت پایان و عدم ارائه مجوز به حفاری های جدید این مسئله ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: هرچند بخش زیادی از اجرای پروژه ها و حفاری ها در سطح شهر به منظور تامین خدمات و نیازهای زائران و مجاوران است اما از این پس فقط در صورت بروز حوادث در سطح شهر حفاری انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: همچنین کلیه معابر و آسفالت های خیابانهای مشهد با آغاز فعالیت شبانه روزی کارخانه آسفالت شهرداری توسط نیروهای شهرداری لکه گیری می شود.

کاظمی اظهار داشت: پارسال در ورودی های شهر بالغ بر هشت هزار درخت غرس شد و امسال نیز 12 هزار درخت در ورودی ها کاشته می شود.