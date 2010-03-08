برگزاری نشست مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در نخستین نشست بررسی روابط اتحادیه اروپا و اسلام آباد که در 21 آوریل (اول اردیبهشت) در شهر بروکسل برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

وزارت خارجه پاکستان با اعلام این مطلب هدف نشست مذکور را بررسی راههای همکاری و گسترش روابط اتحادیه اروپا و اسلام آباد در زمینه های راهبردی عنوان کرد.

"عبدالبسیط" سخنگوی این وزارتخانه افزود: پاکستان در صدد گسترش و تعمیق همکاریهای خود با اتحادیه اروپا و اعضای آن است. به گفته وی این اتحادیه بزرگترین شریک در زمینه های تجاری، سرمایه گذاری و طرحهای توسعه این کشور محسوب می شود.

در همین حال "هرمان ون رومپوی" و "خوزه مانوئل باروسو" رئیس اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا که قرار است در نشست بیست و یکم آوریل حضور یابند، خواستار شرکت "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان در این نشست شده اند.

بر این اساس این درخواست بطور رسمی به "شاه محمود قریشی" وزیر خارجه پاکستان در زمان حضور وی در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 16 فوریه (27 بهمن) ابلاغ شده است.