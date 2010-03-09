به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) وزارت نفت قصد دارد با همکاری وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تمبر یادبود منتشر کند.

در همین حال تاکنون مکاتباتی را سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت با رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری در مورد چاپ تمبر یادبود انجام داده است.

در حال حاضر مراحل مختلف چاپ این تمبر یادبود مراحل مختلف عملیاتی خود را پشت سر می گذارد و پیش بینی می شود به زودی در مراسمی با حضور وزیران نفت و مخابرات به طور رسمی از این تمبر یادبود رونمایی شود.

به گزارش مهر، جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) سپتامبر سالجاری میلادی (شهریور 1389) به طور همزمان در 4 قاره دنیا برگزار می شود.

پیش از این نیز قطر به عنوان دومین تولید کننده کوچک اوپک اقدام به چاپ این تمبر یادبود با لوگوی ویژه جشن های پنجاه سالگی اوپک کرده بود.

اوپک با نقش محوری ایران 14 سپتامبر 1960 میلادی (23 شهریور 1338خورشیدی) با حضور 5 کشور تولید کننده عمده نفت خام جهان در نشستی در بغداد پایتخت عراق تاسیس شد.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت هم اکنون 12 عضو دارد و متعهد به برقراری ثبات در بازار نفت، عرضه مطمئن و برگشت منصفانه سرمایه به سرمایه گذاران و حمایت از توسعه پایدار با توجه به دغدغه های زیست محیطی است.

کشورهای ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا 12 عضو کنونی اوپک هستند.