آغاز تحصیلی دانشجویان رشته های جدید ترمی دانشکده خبر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا امیر جهانشاهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشکده خبر افزود: در حال حاضر رشته های جدید روابط عمومی، مترجمی اسناد و مدارک، عکاسی خبری، مترجمی خبر انگلیسی و خبرنگاری به صورت ترمی به رشته های این دانشکده اضافه شده است.

رئیس دانشکده خبر واحد مشهد اظهار داشت: این موفقیت و افزایش فضای آموزشی و رشته ها در شرایطی انجام شده که دانشکده خبر واحد مشهد به طور خودگردان و بدون حمایت سایر دستگاه های اجرایی استانی و کشوری اداره می شود.

جهانشاهی افزود: از این میان در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری در مقطع کاردانی و مترجمی خبر انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته ترمی در آزمون اخیر دانشجو جذب شد.

وی گفت: علاوه بر این در سه رشته پودمانی موجود یعنی رشته های خبرنگاری، روابط عمومی و مترجمی اسناد و مدارک با تمدید دوره دانشجوی جدید جذب می شود.

رئیس دانشکده خبر واحد مشهد تعداد سهمیه جذب دانشجو برای دوره های پودمانی تمدید شده را 90 نفر اعلام کرد و افزود: دانشجویان رشته های جدید ترمی و پودمانی دانشکده خبر واحد مشهد از ابتدای سال آینده تحصیل خود را آغاز می شود.

جهانشاهی افزود: هم اکنون حدود 40 دانشجو در رشته های پودمانی خبرنگاری، روابط عمومی و مترجمی اسناد و مدارک در دانشکده خبر واحد مشهد مشغول به تحصیل هستند.