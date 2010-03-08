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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۵۸

از ابتدای سال 89؛

آغاز تحصیلی دانشجویان رشته های جدید ترمی دانشکده خبر مشهد

آغاز تحصیلی دانشجویان رشته های جدید ترمی دانشکده خبر مشهد

مشهد- خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده خبر واحد مشهد گفت: دانشجویان رشته های جدید ترمی و پودمانی دانشکده خبر واحد مشهد از ابتدای سال آینده تحصیل خود را آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا امیر جهانشاهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشکده خبر افزود: در حال حاضر رشته های جدید روابط عمومی، مترجمی اسناد و مدارک، عکاسی خبری، مترجمی خبر انگلیسی و خبرنگاری به صورت ترمی به رشته های این دانشکده اضافه شده است.

رئیس دانشکده خبر واحد مشهد اظهار داشت: این موفقیت و افزایش فضای آموزشی و رشته ها در شرایطی انجام شده که دانشکده خبر واحد مشهد به طور خودگردان و بدون حمایت سایر دستگاه های اجرایی استانی و کشوری اداره می شود.

جهانشاهی افزود: از این میان در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری در مقطع کاردانی و مترجمی خبر انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته ترمی در آزمون اخیر دانشجو جذب شد.

وی گفت: علاوه بر این در سه رشته پودمانی موجود یعنی رشته های خبرنگاری، روابط عمومی و مترجمی اسناد و مدارک با تمدید دوره دانشجوی جدید جذب می شود.

رئیس دانشکده خبر واحد مشهد تعداد سهمیه جذب دانشجو برای دوره های پودمانی تمدید شده را 90 نفر اعلام کرد و افزود: دانشجویان رشته های جدید ترمی و پودمانی دانشکده خبر واحد مشهد از ابتدای سال آینده تحصیل خود را آغاز می شود.

جهانشاهی افزود: هم اکنون حدود 40 دانشجو در رشته های پودمانی خبرنگاری، روابط عمومی و مترجمی اسناد و مدارک در دانشکده خبر واحد مشهد مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1048120

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