پزشکان در پایگاههای امداد و نجات نوروزی مستقر می شوند

غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در ایام نوروز پرداخت و گفت: ماموریت اورژانس از 25 اسفند ماه جاری آغاز و تا 15 فروردین 89 ادامه دارد.

معصومی از اورژانسهای پیش بیمارستانی، پلیس راه، سازمان راهداری و جمعیت هلال احمر به عنوان مجموعه هایی نام برد که در بحث امداد و نجات نوروزی ورود پیدا می کنند.

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در فروردین امسال هزار و 792 نفر، اردیبهشت هزار و 673 نفر، خرداد هزار و 915 نفر، تیرماه دو هزار و 250 نفر، مرداد دو هزار و 409 نفر، شهریور دو هزار و 248 نفر، مهرماه دو هزار و 319 نفر، آبان هزار و 951 نفر، آذر هزار و 661 نفر و دی ماه امسال هزار و 477 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس کشور با اشاره به برپایی چادرهای سلامت در نقاطی از جاده های کشور که پایگاه اورژانس دارند، از حضور پزشک در برخی از پایگاههای امداد و نجات نوروزی خبر داد و گفت: بیش از 970 پایگاه اورژانس در جاده های کشور وجود دارد که در کنار پایگاههای سلامت امداد نوروزی آماده خدمات رسانی به هموطنان هستند.

معصومی در ادامه به اورژانسهای بیمارستانی برای پذیرش مصدومان حوادث جاده ای در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: بیمارستانها ملزم هستند در ایام نوروز نسبت به تامین نیروی متخصص در شیفتهای مختلف کاری اقدام کنند.