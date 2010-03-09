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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

ذوالقدریها به مهر خبر داد:

ماهانه 20 شرکت متقاضی دریافت پروانه ISP و ISDP هستند

ماهانه 20 شرکت متقاضی دریافت پروانه ISP و ISDP هستند

مدیرکل صدور پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: ماهانه 20 شرکت خصوصی متقاضی دریافت پروانه ارائه خدمات اینترنتی در قالب شرکتهای ISP و ISDP از سازمان تنظیم مقررات هستند.

علی ذوالقدریها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: سازمان تنظیم مقررات محدودیتی در تعداد پروانه های صادره برای متقاضیان شرکتهای اینترنتی ندارد و متناسب با درخواست این شرکتها برای فعالیت آنها پروانه صادر می کند.

وی با بیان اینکه صدور پروانه برای شرکت های اینترنتی براساس دستورالعمل از اواخر سال 85 شروع شده و همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر حدود 1350 پروانه ISP و 95 پروانه ISDP صادر شده است.

ذوالقدریها اضافه کرد: همچنان تقاضا برای دریافت پروانه ISP و ISDP وجود دارد و ماهانه حدود 20 شرکت متقاضی درخواست پروانه برای شروع فعالیت در این حوزه هستند.

به گفته وی شرکتهای ISDP برای شروع فعالیت خود به یک حداقل پهنای باند نیازمند هستند که این میزان پهنای باند در استانهای کشور متفاوت است.

ذوالقدریها با بیان اینکه برای فعالیت شرکتهای ISDP، استان های کشور به سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شده اند افزود: حداقل پهنای باند مورد نیاز برای شروع فعالیت شرکتهای ISDP که پروانه اخذ می کنند 50 مگابیت در ثانیه در استانهای بزرگ، 30 مگابایت در ثانیه در استانهای متوسط و 10 مگابایت درثانیه در استانهای کوچک است.

مدیرکل صدور پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات خاطرنشان کرد: شرکتهای دارای پروانه موظفند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه فعالیت خود را آغاز کنند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد.

کد مطلب 1048134

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