تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هجدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم مارس سال 2010 میلادی.

- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان پیگیری می شود:

* پروس کافه لبنان - نیو ساوت ولز استرالیا، ساعت 11:30 (گروه B)

* پورت آتوریتی تایلند - ووهان دیلونگ چین، ساعت 14 (گروه B)

* آلتین تاش قرقیزستان - استرویتل زرافشان ازبکستان، ساعت 16:30 (گروه A)

* فولاد ماهان ایران - ناگویا اوشنز ژاپن، ساعت 19 (گروه A)

- هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه A:

* استقلال ایران - الجزیره امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* الغرافه قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19:10، ورزشگاه الغرافه دوحه

گروه B:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 18:50، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:05، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه E:

* ملبورن ویکتوری استرالیا - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 12، ورزشگاه اتحاد ملبورن

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - بیجینگ گوان چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوازاکی ترودی

گروه F:

* چانگچون یاتای چین - پرسیپورا جایاپورا اندونزی، ساعت 10، ورزشگاه چانگچون سیتی

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جی اونجی

- تیم فوتبال زیر 16 سال ایران عصر امروز در نخستین بازی تدارکاتی‌اش در اردوی تهران برابر امیدهای نفت به میدان می رود.

- دور برگشت از مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* فیورنتینا ایتالیا - بایرن مونیخ، ورزشگاه "آرتمیو فرانکی" شهر فلورانس

* آرسنال انگلستان - پورتو پرتغال، ورزشگاه "امارات" شهر لندن

- در نشست ساعت 10 صبح امروز مسئولان فدراسیون فوتبال عملکرد سالجاری هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ارزیابی و هیئت‌های برتر معرفی می شوند.