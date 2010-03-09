به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا (پنجم تا هفتم اسفندماه در تهران) سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی آخرین رده بندی دوومیدانی کاران برتر داخل سالن دنیا را اعلام کرد. در این رده بندی که روز گذشته اعلام شد، چهار دوومیدانی کار کشورمان در جمع برترین‌های دنیا قرار گرفتند.

رضا قاسمی، دونده جوان کشورمان با زمان 6 ثانیه و 6 صدم ثانیه مدال برنز مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در تهران را از آن خود کرد و با رسیدن به این حدنصاب ضمن رکوردشکنی در ماده 60 متر مسابقات آسیایی تهران برای اولین بار جواز ورود به رقابت‌های جهانی را بدست آورد و برای نخستین بار در این ماده در جمع برترین دوندگان سرعتی جهان قرار گرفت. در این ماده دونده‌ای از آمریکا با رکورد 6 ثانیه و 49 صدم ثانیه اول است.

در ماده پرتاب وزنه مردان امین نیک‌فر به دنبال کسب مدال طلا و پرتاب 19 متر و 61 سانتیمتری خود در بازیهای آسیایی داخل سالن آسیا در رنکینگ جهانی قرار گرفته است. در این ماده نیز پرتابگر آمریکا با رکورد 21 متر و 95 سانتیمتر در رده نخست است.

سجاد مرادی دونده دوی 800 متر کشورمان با زمان یک دقیقه و 48 ثانیه و 48 صدم ثانیه با کسب مدال طلای بازیهای داخل سالن آسیا وارد رنکینگ سال 2010 بخش دوومیدانی داخل سالن جهان شده است. دراین ماده دونده روس اول است.

لیلا رجبی اولین بانوی طلایی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا نیز با رکورد 17 متر و 32 سانتیمتر برای نخستین بار در جمع برترین پرتابگران دنیا در بخش داخل سالن قرار گرفته است. در این بخش پرتابگر بلاروس با حدنصاب 21 متر و 70 سانتیمتر اول است.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان از 21 تا 23 اسفندماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد.