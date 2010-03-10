تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2010 میلادی.



- هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

گروه C:

* سپاهان ایران - العین امارات، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پاختاکور ازبکستان - الشباب عربستان، ورزشگاه مرکزی پاختاکور

گروه D:

* الهلال عربستان - مس کرمان، ورزشگاه ملک فهد عربستان

* الاهلی امارات - السد قطر، ورزشگاه شیخ راشد امارات

گروه G:

* گامبااوزاکا ژاپن - هینان چین، ورزشگاه بانپاکو

* آرمدفورس سنگاپور - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ورزشگاه چوآچو کانگ

گروه H:

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - هیروشیما ژاپن صفر، ورزشگاه استیل یارد

* شاندونگ لیوننگ چین - آدلایدیونایتد استرالیا، ورزشگاه

- شاخص‌ها و شرایط اختصاصی باشگاه‌های لیگ دسته اول برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ آزادگان که ساعت 10 صبح امروز در فدراسیون فوتبال برگزار می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

- دور برگشت از مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* رئال مادرید اسپانیا - المپیاکوس یونان

* منچستریونایتد انگلستان - میلان ایتالیا