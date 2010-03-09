توزیع کارت کنکور جامع دوره پودمانی آغاز شد/ برگزاری آزمون در 21 اسفند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: آزمون جامع ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مربوط به دانشجویانی است که دوره پودمانی علمی کاربردی را گذرانده اند. در آزمون جامع ارزیابی حرفه ای اسفند ماه امسال این دانشگاه 11 هزار و 805 داوطلب زن و 10 هزار و 561 داوطلب مرد هستند.

معاون اجرایی سازمان سنجش از امکان دریافت کارتهای ورود به جلسه آزمون جامع ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز سه شنبه 18 اسفند ماه خبر داد و افزود: داوطلبان آزمون بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش با مراجعه به سایت سازمان به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

وی از برگزاری آزمون جامع ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی در چهار گروه آزمایشی فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در 120 کد رشته امتحانی خبر داد و به مهر گفت: به داوطلبان هر کدام از 120 کد رشته امتحانی سئوالات تخصصی خودشان ارائه می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش افزود: داوطلبان گروه فرهنگ و هنر در 26 کد رشته رشته امتحانی و داوطلبان گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در 38 کد رشته امتحانی در مدت 60 دقیقه به سوالات اختصاصی خود پاسخ می دهند. داوطلبان گروه صنعت در 43 کد رشته امتحانی در مدت 90 دقیقه و داوطلبان گروه کشاورزی در 13 کد رشته امتحانی در مدت 75 دقیقه به سوالات تخصصی خودشان پاسخ می دهند.