37 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد مشگین شهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشگین شهر، علی بابایی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت مددجویان کمیته امداد این شهرستان اظهار داشت: همچنین امسال هزار و 200 وام خودکفایی با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به افراد تحت پوشش پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 13 هزار و 200 نفر در شهرستان مشگین شهر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اضافه کرد: این تعداد در قالب پنج هزار و 469 خانوار از خدمات کمیته امداد این شهرستان بهره مند هستند.

رییس کمیته امداد شهرستان مشگین شهر همچنین از افزایش کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر این شهرستان در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: خیرین مشگین شهری امسال پنج میلیارد و 800 میلیون ریال به کمیته امداد و افراد تحت پوشش آن کمک کرده اند.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از ساختمان اداری کیمته امداد بخش لاهرود شهرستان مشگین شهر خاطر نشان کرد: این ساختمان اداری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسیده است.

بابایی در پایان از تکمیل و راه اندازی ساختمان مجتمع خدماتی و رفاهی کمیته امداد مشگین شهر و نمایندگی کمیته امداد بخش مرادلو در آینده ای نزدیک خبر داد.

