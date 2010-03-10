رقابت دوندگان 150 کشور و حضور یک نماینده از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی در گزارشی از برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان از 12 تا 14 مارس و با حضور 150 کشور در قطر خبر داد.

پیش بینی می شود این رقابتها با این تعداد ورزشکار و شرکت کننده تبدیل به بزرگترین رویداد و تجمع دوومیدانی کاران در دنیا خواهد شد حتی بیشتر از دوره قبل این مسابقات در والنسیا اسپانیا در سال 2008 که 147 کشور حضور داشتند.

مهلت ثبت نام کشورها و اعلام آمادگی آنها اول مارس به اتمام رسیده و تا آن زمان تکلیف حضور 1134 نفر میهمان شامل 374 دونده مرد، 283 دونده زن و 477 مسئول از 150 کشور مشخص شده است.

این رقابتها به غیر از این ویژگی از نظر تعداد زیاد نفرات و شرکت کنندگان برای چهارمین بار در خارج از اروپا و برای اولین بار در خاورمیانه برگزار خواهد شد. پیش از این به غیر از کشورهای اروپایی مسابقات جهانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در کشورهای شرق آسیا، آمریکای شمالی و تورنتو کانادا برگزار شده است.

در کنار این مسئله حضور دوندگان مطرح نیز چهره متفاوتی از این رقابتها به نمایش خواهد گذاشت. زوج روسی در پرش با نیزه و پرش ارتفاع هر کدام با داشتن سه مدال طلا از رقابتهای داخل سالن قهرمانی جهان در حالی پا در دوحه قطر می گذارند که پیش بینی می شود با کسب چهارمین نشان طلای خود رکوردی بی سابقه را بر جای گذارند.

در رشته هفتگانه مردان نیز امید می رود تا رکورد جهانی که قبلا در مسابقات رم زده شده بود شکسته شود.

اولین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در سال 1985 به میزبانی فرانسه در شهر پاریس و با حضور 69 کشور برگزار شد. رقابتهای دوومیدانی قهرمانی داخل سالن جهان در سالهای 2001 در سویل اسپانیا با 136 کشور، سال 2003 در بیرمنگام انگلیس با 133 کشور، سال 2004 در بوداپست مجارستان با 139 کشور و 2008 والنسیا اسپانیا با 147 کشور بیشترین تعداد ورزشکار را به خود دیده است.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان از 21 تا 23 اسفند ماه در دوحه قطر برگزار می شود که از ایران رضا قاسمی در دوی 60 متر به عنوان تنها نماینده کشورمان راهی این رقابتها شده است.