به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 9 پروژه بهینه سازی، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه داخلی در حال انجام است که با بهره برداری از این طرحها و ساخت پالایشگاههای جدید تا پایان برنامه پنجم ظرفیت پالایش نفت خام ایران به سه میلیون و 297 میلیون بشکه افزایش می یابد.

بر این اساس با راه اندازی این پروژه ها ظرفیت تولید بنزین به 184 میلیون لیتر، گازوئیل به 164 میلیون لیتر، نفت سفید 36.4 میلیون لیتر، نفت کوره به 55.2 میلیون لیتر و گاز مایع (LPG) به 27.2 میلیون لیتر در روز تا سال 1393 افزایش می یابد.

در حال حاضر عملیات اجرایی طرح تولید بنزین در پالایشگاه نفت آبادان 86 درصد، پالایشگاه تهران 64 درصد، پالایشگاه اصفهان 56 درصد، پالایشگاه تبریز 60 درصد و پالایشگاه بندرعباس 40 درصد پیشرفت فیزکی دارد.

بر اساس گزارش های موجود سه طرح جدید بنزینی در پالایشگاه نفت آبادان (واحد کت کراکر) با ظرفیت 4.6 میلیون لیتر، فاز نخست پالایشگاه شازند اراک با ظرفیت 7 میلیون لیتر، پالایشگاه تهران با ظرفیت 1.5 میلیون لیتر در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

با بهره برداری از این سه طرح جدید در مجموع ظرفیت تولید بنزین ایران از 45 میلیون لیتر فعلی به 58 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

همچنین هم اکنون اجرای طرحهای بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی در پالایشگاههای شازند اراک 72 درصد، لاوان 60 درصد، اصفهان حدود 16 درصد و آبادان حدود 5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاهش تولید نفت کوره، افزایش درجه اکتان بنزین، کاهش میزان گوگرد گازوئیل به 10 PPM، تولید فرآورده هایی با استاندارد یورو 4 و 5، افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل و ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از دیگر از اهداف اجرای طرحهای بهینه سازی، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت در پالایشگاههای موجود نفت خام کشور است.