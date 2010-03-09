لیورپول مغلوب ویگان شد / نهمین شکست سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان دوشنبه شب تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه DW به مصاف تیم ویگان رفت و در حالیکه برای صعود به رده چهارم جدول به پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت با نتیجه یک برصفر شکست خورد.

تک گل تیم ویگان را در این دیدار خانگی هوگو رودالیگا در دقیقه 35 به ثمر رساند و زمینه ساز پیروزی تیمش شد. ویگان با برتری مقابل لیورپول 28 امتیازی شد و به رده چهاردهم جدول لیگ برتر صعود کرد و لیورپول نیز با 48 امتیاز در رده ششم جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 63 امتیاز

2- چلسی 61 امتیاز - تفاضل گل 39+ (یک بازی کمتر)

3- آرسنال 61 امتیاز - تفاضل گل 37+

4- تاتنهام 49 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- هال سیتی 24 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- برنلی 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- پورتسموث 10 امتیاز (2 بازی کمتر)