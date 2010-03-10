صدرنشینان برابر قعرنشینان به میدان می روند/ مس - آلومینیوم مهمترین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی عصر فردا (پنجشنبه) با برگزاری 7 دیدار از گروه "ب" آغاز می شود که در مهمترین بازی این گروه تیم‌های مس سرچشمه و آلومینیوم هرمزگان در کرمان برابر هم به میدان می روند که تیم مس در صورت برتری برابر میهمان خود حتی می تواند به رده دوم این گروه صعود کند. البته آلومینیوم برای حفظ جایگاه دوم و کاهش اختلاف با تیم صدرنشین گروه کار بسیار سختی را در کرمان پیش رو دارد.

نفت صدرنشین هم در تهران میزبان کوثر لرستان قعرنشین این گروه است، مسابقه ای که در صورت رفع تعلیق از تیم کوثر لرستان توسط کمیته انضباطی، در تاریخ مذکور برگزار می شود.

در دیدارهای گروه "الف" که تمام مسابقاتش روز جمعه انجام خواهد شد، شهرداری تبریز در لرستان میهمان داماش است، تیمی که گرچه در بین دو تیم قعرنشین قرار ندارد اما به علت نزدیک بودن به انتهای جدول خطر سقوط را احساس می کند و برای رسیدن به آرامش نسبی، قصد خلق شگفتی برابر صدرنشین گروه خود را دارد.

پنجشنبه 20/12/88

گروه ب:

* شن سا اراک - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* داماش گیلان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30،ورزشگاه شهیدعضدی رشت

* نساجی مازندران - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* گسترش فولاد تبریز - فولاد نوین اهواز، ساعت 14:30،ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز

* برق شیراز - صنعت مهرکام پارس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق

* مس سرچشمه کرمان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید زینعلی سرچشمه

* نفت تهران - کوثر لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه امیرآباد تهران

( این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم کوثر لرستان توسط کمیته انضباطی، در تاریخ مذکور برگزار می شود)

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 30 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 25 امتیاز

3- برق شیراز 24 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- مس رفسنجان 22 امتیاز- تفاضل گل 3+

5- داماش گیلان 22 امتیاز - تفاضل گل 2+

------------------------------------------

13- گل گهر سیرجان 14 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز

جمعه 21/12/88

گروه الف:

* پیام مخابرات شیراز - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه بندرعباس هرمزگان

* اتکا گلستان - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* شموشک نوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوشهر

* داماش لرستان - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود

* شاهین اهواز - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* تربیت یزد - پیام خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم پیام خراسان توسط کمیته انضباطی، در تاریخ مذکور برگزار می شود)

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 35 امتیاز

2- تربیت یزد 25 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز

4- اتکا گلستان 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- ایرانجوان بوشهر 23 امتیاز

--------------------------------------------------

13- پیام مخابرات شیراز 11 امتیاز(یک بازی کمتر)

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)