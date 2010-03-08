اجازه انتشار 9 میلیارد یورو صکوک اسلامی به وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز، مجلس به وزارت نفت اجازه داد مبلغ 9 میلیارد یورو اوراق صکوک اسلامی اجاره و مشارکت ارزی جهت تامین طرحهای سرمایه ‌گذاری خود انتشار نماید.

بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در جلسه ‌علنی عصر امروز به وزارت نفت اجازه داد از طریق شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز، طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت مبلغ 5 میلیارد یورو و شرکتهای گاز، پالایش و پخش هرکدام 1 میلیارد یورو و شرکت ملی پتروشیمی 2 میلیارد یورو اوراق صکوک اسلامی اجاره و مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.

همچنین کمیسیون تلفیق قبلا مصوب کرده بود که وزارت نفت اجازه دارد از طریق شرکتهای تابعه ذیربط‌ (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه ‌گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ 5 میلیارد یورو و 3 شرکت دیگر هر کدام 1 میلیارد یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام کند.

بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور است که با رای نمایندگان پیشنهاد کمیسیون اقتصادی جایگزین مصوبه کمیسیون تلفیق شد.