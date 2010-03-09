۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توزیع اینترنتی کارت آزمون تولیمو آغاز شد/ برگزاری آزمون در 8 شهر

دسترسی به کارت ورود به جلسه چهل و ششمین آزمون زبان انگلیسی Tolimo که 21 اسفند برگزار می شود به گفته معاون اجرایی سازمان سنجش از امروز سه شنبه امکانپذیر شد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: چهل و ششمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته با شرکت دو هزار و 739 داوطلب که 936 نفر از آنها زن و یک هزار و 803 نفر مرد هستند جمعه 21 اسفند ماه در 8 شهرستان کشور برگزار می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش با اعلام اینکه کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در این آزمون از امروز سه‌ شنبه 18 اسفند ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می ‌گیرد، گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون با وارد کردن اطلاعات خود نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

