توزیع اینترنتی کارت آزمون تولیمو آغاز شد/ برگزاری آزمون در 8 شهر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: چهل و ششمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته با شرکت دو هزار و 739 داوطلب که 936 نفر از آنها زن و یک هزار و 803 نفر مرد هستند جمعه 21 اسفند ماه در 8 شهرستان کشور برگزار می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش با اعلام اینکه کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در این آزمون از امروز سه‌ شنبه 18 اسفند ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می ‌گیرد، گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون با وارد کردن اطلاعات خود نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.