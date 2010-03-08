انقلاب اسلامی پرچم دار زندگی مسالمت آمیز است/ لزوم ترویج دیدگاه امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در مراسم اختتامیه هشتمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که امروز دوشنبه در تهران برگزار شد ، با بیان این مطلب افزود: متأسفانه این اجلاس زمانی برگزار می شود که سر ما شلوغ است و دلمان می خواست بیشتر در مورد مسائلی که به مأموریت شما برمی گردد با یکدیگر گفتگو کنیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از بدو تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فلسفه ای در پشت آن نهفته بود و آن جمع شدن مسئولیت فعالیت های فرهنگی و نظام مند شدن آن در قالب یک سازمان بود.



وی ادامه داد: متأسفانه این امر در مقطعی یک مقدار کمرنگ شد و از تمرکز در سیاستگذاری فاصله گرفت.



لاریجانی گفت: شاید اقتضایی برای این مسئله وجود داشت اما اکنون می توان این را ترمیم و از همه ظرفیت ها استفاده کرد و از منابع به نحو دیگری بهره برد.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از راهکارها این است که لایحه ای به مجلس ارائه کنید و نقش ستاد مرکزی کارهای فرهنگی در آن لایحه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داده شود و مجلس نیز از آن حمایت می کند.



وی ادامه داد: ضمن اینکه می توان شاخه های دیگر را نیز زیر چتر حمایتی این سازمان قرار داد زیرا تجربه کارهای تفرقه گرایانه خوب نبوده است.



لاریجانی گفت: شرایط کنونی اقتضا می کند که از نیروها به نحو بهتری استفاده شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است در چند بخش و در موارد کلان چارچوب هایی اتخاذ کنیم.



لاریجانی گفت: در شرایط سیاسی و با وجود تنوع در رفتارهای بین المللی باید کارهای مهمی در دستور برنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار گیرد.



وی افزود: باید تفکرات شیعی، اهل بیت (ع) و دیدگاه های دین اسلام و همچنین معرفی انقلاب اسلامی در دستور کار شما رایزنان فرهنگی قرار گیرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نوع بسته بندی و نحوه ارائه این کالاهای فرهنگی برای مناطق مختلف و با توجه به نوع دریافت آنها در کشورهای مختلف متفاوت است که باید رایزنان فرهنگی به این موضوع دقت کنند.



وی به رایزنان فرهنگی تأکید کرد: شما باید نگاه امت اسلامی را که همه فرقه ها را شامل می شود به سایر کشورها ارائه کنید و امام راحل نیز همیشه در سخنان خود حرف از وحدت امت اسلام می زدند و این نشان دهنده همین مطلب است که باید نگاه واحدی به امت اسلامی داشته باشیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دموکراسی یکی از پایه های تفکر انقلاب اسلامی است که این همان مردم‌سالاری دینی است.



لاریجانی افزود: جوهره انقلاب اسلامی با رویکرد دموکراسی اسلامی یک امتیاز است.



وی ادامه داد: در برخی از کشورهای همسایه شاهدیم که یک نفر 28 سال رئیس جمهور است و این مسئله با شکل های مختلف اتفاق می افتد اما در فلسفه سیاسی به عدالت اعتقاد داریم و عدالت در صحنه سیاسی نیز تعریف می شود.



لاریجانی گفت: دموکراسی در بطن تفکر اسلامی کاملاً تمرکز دارد و این ظاهرسازی و تفنن نیست؛ البته گاهی در پس و قبل از انتخابات مناقشاتی دیده می شود اما جامعه ما جامعه ایستایی نیست و مناقشاتی نیز وجود دارد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته انتخابات اخیر همراه با دسایس دیگران بود اما پایبندی به دموکراسی در ایران جدی است.



لاریجانی افزود: آزادی یکی دیگر از محورهای فرهنگی است که شما رایزنان می توانید به کشورهایی که در آن حضور دارید منتقل کنید.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از عدالت بدون آزادی امکان پذیر نیست و این افتخار جمهوری اسلامی ایران است که آزادی فکر و اندیشه در آن وجود دارد.



وی دفاع از مظلوم و حرکت ضداستکباری و ضدظلم را از دیگر ویژگی های انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: در شرایط مختلف انقلاب اسلامی طوری حرکت کرده است که در مقابل حرکت های استکباری بایستد.



لاریجانی اضافه کرد: ابایی از دفاع از مظلومان نداریم و نظریه انقلاب اسلامی دفاع از مظلوم است و این دفاع باعث عزتمندی و افتخار خواهد شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت های استکباری شرایط منطقه را تغییر دادند به طوری که بعد از جریان 11 سپتامبر امریکا به دنبال مدیریت واحد بر دنیا بود و شاهد آن بودیم که آقای بوش به منطقه لشکرکشی و آن موقع نیز کشور ما با این حرکت ها مخالفت کرد.



وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که کشورهای روسیه، فرانسه و آلمان که امریکا را همراهی کردند، اظهار استغفار می کنند.



رئیس مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در همان موضع ضداستکباری و حمایت از مظلوم و در مقابل خیلی از کسانی که حرف های درشت می زدند ایستاد.



لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر فرزانه در مقابل نظریه یک جانبه گرایی امریکا در عرصه بین المللی ایستادگی کرد و امروز شاهد آن هستیم که چتر دیکتاتوری بین المللی شکسته شد.



وی به موضوع هسته ای اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهمی که شما به عنوان رایزنان فرهنگی باید بدان توجه کنید چالش هایی است که کشورهای دیگر برای ما ایجاد می کنند و باید مراقب آن بود.



لاریجانی به رایزنان فرهنگی ایران در سایر کشورها گفت: این موضوع را که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست باید به صورت نظریه فرهنگی به سایر کشورها ارائه کرد.



وی افزود: نه تنها کشورهای استکباری با ساخت سلاح های کشتار جمعی و استفاده از آن در هیروشیما، حلبچه و سردشت به دنبال بر هم زدن آرامش در دنیا هستند بلکه امروز با پراکنده کردن سموم صنایع خود، مرگ تدریجی را برای افراد دنیا به وجود آوردند.



لاریجانی به چالش هایی که امریکا و رژیم صهیونیستی برای ایران به وجود آوردند اشاره کرد و گفت: وقتی جنگ 33 روزه آغاز شد و ایران از لبنان حمایت کرد آنها مسئله شیعه و سنی را مطرح کردند اما پس از حمایت ایران از مردم غزه در جنگ 22 روزه که عمده آنها از اهل تسنن هستند امریکا و صهیونیست موضع خود را تغییر دادند و بحث عرب و فارس را مطرح کردند.



وی به بهره گیری از فرهنگ های سایر ملل اشاره کرد و افزود: باید از تجریه دیگران استفاده کنیم و خود را از این تجربیات محروم نکنیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در طول تاریخ ملل مختلف تجربیات خوبی کسب کردند که باید کالاهای پرارزش آنها را پیدا کنیم و این یکی از مأموریت های شماست.



وی ادامه داد: شما رایزنان فرهنگی باید دانش و برخی تجربیات ملل دیگر را کسب و آن را بومی کنید البته معتقد نیستم که گرته برداری سطحی داشته باشید بلکه باید این تجربیات را با فرهنگ ایرانی و اسلامی مطابقت دهید.



لاریجانی به قطعنامه ای که اخیراً در سازمان ملل متحد برای عید نوروز تصویب شد اشاره کرد و افزود: این کار موفق و گام مهمی بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر از این مهم صیانت نکنیم احتمال دارد مانند خیلی از قطعنامه های سازمان ملل مفقود الاثر شود یا اینکه دیگران روایتی خلاف واقع از آن داشته باشند.



وی گفت: پیشنهاد می کنم شما رایزنان فرهنگی در آستانه عید نوروز از گروه های دوستی و زعمای سایر کشورها دعوت و ماهیت ایرانی نوروز را برای آنان تشریح کنید.



در ابتدای این مراسم مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گزارشی از همایش هشت روزه رایزنان فرهنگی ارائه کرد.



در پایان این مراسم، روسای مجلس شورای اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از شانزده نفر از رایزنان فرهنگی نمونه تقدیر کردند.

