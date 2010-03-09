سئوالات کنکور از کجا طراحی می شوند/ تعداد رقبا و شانس قبولی در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال 1389 در روزهای 10، 11 و صبح روز 12 تیر ماه در 390 شهرستان و بخش کشور با رقابت تنگاتنگ بیش از یک میلیون داوطلب برگزار می شود تا سال تحصیلی 90-89 دانشجویان جدید خود را بشناسد. جزئیات کنکور 1389 که از آخرین کنکورهای سراسری دانشگاهها با توجه به حذف کنکور در سال 1391 خواهد بود را می توانید در زیر مطالعه کنید.

شانس قبولی داوطلبان در کنکور 89

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صبح دوشنبه با اشاره به کنکور سراسری 1389 دانشگاهها گفت: در کنکور سراسری سال آینده یک میلیون و 287 هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود 500 هزار نفر یعنی از هر 5/2 نفر 1 نفر قبول می شوند.

وی گفت: تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری 89 نسبت به تعداد شرکت کنندگان کنکور سال گذشته 35 هزار و 917 نفر افزایش یافته است.

60 درصد کنکوریها دخترند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه 60 درصد از داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری 89 را دختران تشکیل داده اند گفت: تعداد شرکت کنندگان دختر در کنکور سراسری 89 نسبت به کنکور سال گذشته کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به زمان ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای اظهار داشت: آموزش و پرورش تا کنون علیرغم پیگیریهایی که سازمان سنجش انجام داده است درباره ظرفیت و میزان پذیرش در این آزمون اطلاعاتی را به سازمان سنجش ارائه نداده است از این رو ما نیز تا زمانی که ضوابط آموزش و پرورش را نداشته باشیم نمی توانیم نسبت به ثبت نام و برگزاری آزمون اقدام کند.

سرورالدین گفت: به نظر می رسد از سال آینده فرم این آزمون تغییر کند و زیر نظر وزارت کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اعمال سهمیه 20 درصدی متأهلان در کنکور کارشناسی ارشد نیز گفت: تا کنون در این خصوص مصوبه ای به سازمان سنجش ابلاغ نشده است و تا زمانی که ابلاغی صورت نگیرد ما نیز روال سابق را ادامه می دهیم. درباره کنکور ارشد 89 این اطمینان خاطر را می دهم که 20 درصد اعمال نشود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین پیشنهاد برگزاری آزمون دکتری را به صورت سراسری ارائه داد و گفت: سازمان سنجش آمادگی دارد که این آزمون را برای اجرای برقراری عدالت به صورت سراسری برگزار کند.



روش بومی گزینی و سهمیه بندی در کنکور سراسری89

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این نشست مطبوعاتی نحوه بومی گزینی و سهمیه بندی کنکور سال 89 را مانند کنکور سال گذشته اعلام کرد و گفت: در کنکور 89 سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سالهای 84 به بعد 15 درصد تأثیرگذار است.

وی با اشاره به سهمیه های کنکور 89 گفت: در اعمال سهمیه ها هیچ تغییری نداریم و مانند سال گذشته سهمیه های مناطق 1، 2 و 3 و همچنین سهمیه های ایثارگران در کنکور سراسری اعمال می شود.

ابراهیم خدایی درباره روش بومی گزینی در کنکور سال 89 گفت: بومی گزینی نیز در کنکور سال آینده به دو صورت اعمال می شود. در صورت اول برای رشته های پرمتقاضی 60 درصد پذیرش به صورت آزاد و بقیه به صورت بومی انجام خواهد شد. در مرحله بعدی برای سایر رشته ها بومی پذیری به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد انجام می شود.



محدوده سئوالات کنکور سراسری 89

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در جمع خبرنگاران گفت: سئوالات کنکور 89 از همان کتبی طراحی شده است که در دوران تحصیل به دانش آموزان ارائه شده و از بخش هایی که آموزش و پرورش برای دانش آموزان حذف کرده است سئوال طراحی نمی شود.

حسین توکلی گفت: در گروه آزمایشی ریاضی کنکور سراسری آینده 320 هزار و 362 نفر، در گروه آزمایشی علوم تجربی 463 هزار و 92 نفر، در گروه آزمایشی علوم انسانی 460 هزار و 830 نفر، در گروه آزمایشی هنر 25 هزار و 19 نفر و در گروه آزمایشی زبانهای خارجی 18 هزار و 229 نفر ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: برخلاف سالهای گذشته که همیشه تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی بیشتر بود در کنکور سال آینده تعداد داوطلبان کنکور تجربی بیشتر است.

معاون سازمان سنجش آموزش با اشاره به زمان توزیع کارت آزمون سراسری اشاره کرد و گفت: کارت داطلبان کنکور سراسری در تاریخ 5 تیرماه سال 89 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و آزمون نیز در روزهای 10، 11 و صبح روز 12 تیر ماه در 390 شهرستان و بخش کشور برگزار می شود.

توکلی گفت: پس از برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه داوطلبان، نتیجه اولیه به صورت کارنامه اوایل نیمه مرداد ماه سال 89 منتشر می شود.