سارکوزی خواستار رنسانس هسته ای صلح آمیز در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نشست بین المللی استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای امروز دوشنبه با سخنان "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در پایتخت این کشور آغاز به کار کرد.

سارکوزی در سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم تحول جهانی در زمینه هسته ای گفت: همانگونه که ما به انرژیهای تجدید پذیر نیازمندیم، به انرژی هسته ای صلح آمیز هسته ای نیز محتاجیم.

وی با بیان این که کشورش در حال حاضر 80 درصد نیاز به برق خود را از طریق انرژی هسته ای تامین می کند از آمادگی فرانسه برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتش در این زمینه با دیگر کشورهای جهان خبر داد.

سارکوزی در عین حال از انرژی هسته ای بعنوان عاملی برای ایجاد صلح و دوستی بین کشورها نام برد. وی همچنین اعلام کرد برای پیگیری این مسائل یک سازمان بین المللی با هدف گسترش استفاده از انرژی هسته ای در پاریس ایجاد می شود.

سارکوزی در بخش دیگری از سخنان خود از موضع خودخواهانه برخی کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از دستیابی کشورهای درحال توسعه به انرژی هسته ای به بهانه اینکه آنها توانایی حفظ امنیت تاسیسات هسته ای را ندارند، انتقاد کرد.

این سخنان سارکوزی در حالی است که وی یکی از مخالفان برنامه هسته ای ایران است؛ برنامه ای که فقط اهداف صلح آمیز را طی می کند و همه شواهد هم این امر را تایید می کند.