اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های ورزشی سفر ریاست جمهوری

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر از پروژه های نیمه تمام سفر اول رئیس جمهور به کرج سه سالن کیانمهر، میانجاده و فردیس افتتاح شده و تنها یک سالن است که با پیشرفت فیزیکی 95 درصد در منطقه حصار خرداد ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری ساخت چهار سالن ورزشی، یک زمین روباز روستایی و یک زمین چمن مصنوعی استاندارد به کرج اختصاص یافت که در حال حاضر مقدمات آن در استانداری مطرح و اعتبارات آن تا سال آینده در اختیار اداره تربیت بدنی کرج قرار خواهد گرفت.

فیروزگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 17 پروژه نیمه تمام در شهرستان کرج وجود دارد که این پروژه ها با پیشرفت فیزیکی 20 تا 95 درصد تا سال اینده به بهره برداری خواهد رسید.

ورزشکاران کرجی 71 مدال در المپیاد کسب کردند

فیروزگاه افزود: در سال 88 با حمایتهای بسیار خوبی که از هیئتهای ورزشی شد، ورزشکاران کرجی توانستند در سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 71 مدال برای ورزش کرج به ارمغان بیاورند و مکان هفتم را از میان 31 استان به خود اختصاص دهند.

وی عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای ورزش شهرستان کرج برای سال آینده امید می رود شاهد آن باشیم که کرج قهرمانان زیادی را به جامعه ورزشی کشور تحویل دهد.

