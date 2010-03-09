  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

یک مقام رژیم صهیونیستی:

تحریم ایران زمانبر و تاثیر آن اندک خواهد بود

تحریم ایران زمانبر و تاثیر آن اندک خواهد بود

یک مقام ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به امکان طولانی شدن روند اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، از تاثیر بسیار اندک این تحریمها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، یکی از مقامهای ارشد ارتش رژیم صهیونیستی روند اعمال تحریمهای بین المللی جدید علیه ایران را طولانی و تاثیر آن را محدود دانست.

وی در جلسه کمیته روابط خارجه و دفاعی کنیست این رژیم تاکید کرد که مقامهای تل آویو باید تلاش خود را برای خارج کردن تحریمهای بیشتر از دستور کار کشورهای غربی به کار گیرند.

این مقام نظامی خاطرنشان کرد که اعمال تحریمهای جدید علیه ایران ممکن است ماهها به طول انجامد. به گفته وی چنین تحریمهایی تاثیر اندکی بر ایران داشته و نمی تواند مانع ادامه برنامه هسته ای این کشور شود.

وی همچنین در گزارشی که به کمیته روابط خارجی و دفاعی کنیست ارائه کرد از ادامه فعالیتهای گروههای فلسطینی در محافل بین المللی بر ضد رژیم صهیونیستی خبر داد.

هفته گذشته نیز یک مقام اطلاعاتی ارتش رژیم اسرائیل با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراف کرد که امکان تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و کسانیکه به مسئله دلخوش کرده اند به زودی ناامید خواهند شد.

کد مطلب 1048179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها