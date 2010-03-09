تحریم ایران زمانبر و تاثیر آن اندک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، یکی از مقامهای ارشد ارتش رژیم صهیونیستی روند اعمال تحریمهای بین المللی جدید علیه ایران را طولانی و تاثیر آن را محدود دانست.

وی در جلسه کمیته روابط خارجه و دفاعی کنیست این رژیم تاکید کرد که مقامهای تل آویو باید تلاش خود را برای خارج کردن تحریمهای بیشتر از دستور کار کشورهای غربی به کار گیرند.

این مقام نظامی خاطرنشان کرد که اعمال تحریمهای جدید علیه ایران ممکن است ماهها به طول انجامد. به گفته وی چنین تحریمهایی تاثیر اندکی بر ایران داشته و نمی تواند مانع ادامه برنامه هسته ای این کشور شود.

وی همچنین در گزارشی که به کمیته روابط خارجی و دفاعی کنیست ارائه کرد از ادامه فعالیتهای گروههای فلسطینی در محافل بین المللی بر ضد رژیم صهیونیستی خبر داد.

هفته گذشته نیز یک مقام اطلاعاتی ارتش رژیم اسرائیل با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراف کرد که امکان تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و کسانیکه به مسئله دلخوش کرده اند به زودی ناامید خواهند شد.