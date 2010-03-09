تهیه تقویم فرهنگی سال 89 دانشگاهها/ سرانه فرهنگی دانشجویان ناقص شد

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانه فرهنگی دانشجویان در سال 88 نیز گفت: سرانه فرهنگی هر دانشجو در سال 88 برابر 30 تا 35 هزار تومان بود اما در خوشبینانه ترین وضعیت فقط 80 درصد این میزان تخصیص داده شد و حدود 27 تا 28 هزار تومان به عنوان سرانه فرهنگی به هر دانشجو در سال 88 تخصیص داده شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از مکاتبه با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای افزایش میزان سرانه فرهنگی دانشجویان خبر داد و گفت: طی جلسه با اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز افزایش سرانه فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته اما رقمی پیشنهاد نشده است. هر قدر سرانه فرهنگی دانشجویان افزایش یابد معاونت فرهنگی وزارت علوم برای آن برنامه دارد.

وی از هزینه شدن بودجه های فرهنگی در محل هایی غیر از حوزه فرهنگی در برخی دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها نیز معتقدند که باید ساز و کاری دیده شود تا بودجه های فرهنگی قابل جابجا کردن و هزینه شدن در محل دیگری نباشد.