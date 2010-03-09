  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

پنج هزار تن مایحتاج شب عید مردم استان مرکزی تامین شد

پنج هزار تن مایحتاج شب عید مردم استان مرکزی تامین شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: مایحتاج شب عید مردم استان مرکزی شامل مواد پروتئینی، گوشت و میوه به میزان بیش از پنج هزار تن تامین شد.

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: توزیع  این اقلام از 25 اسفند در ایستگاههای پیش بینی شده  توزیع می شود و این امر اختصاص بهش هرهای استان ندارد و در همه مناطق شهری ور وستایی میوه ومواد پروتئینی توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای کنترل قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار شب عید گروههای بازرسی آماده کار هستند گفت: عرضه میوه ها و اقلام شب عید زمانی می تواند موثر باشد که کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد.

عالیخانی خاطر نشان کرد: 173 بازرس در قالب تیم‌های دو نفره، همچنین 60 نفر بازرس از مجامع امور صنفی و 73 بازرس از اتحادیه‌ها بر نحوه توزیع و کیفیت محصولات نظاره می‌کنند.

کد مطلب 1048194

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها