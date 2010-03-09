پنج هزار تن مایحتاج شب عید مردم استان مرکزی تامین شد

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: توزیع این اقلام از 25 اسفند در ایستگاههای پیش بینی شده توزیع می شود و این امر اختصاص بهش هرهای استان ندارد و در همه مناطق شهری ور وستایی میوه ومواد پروتئینی توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای کنترل قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار شب عید گروههای بازرسی آماده کار هستند گفت: عرضه میوه ها و اقلام شب عید زمانی می تواند موثر باشد که کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد.