بیکاری در خوزستان باید تک رقمی شود

سید محمد جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه خوزستان جوانترین استان کشور است نرخ بیکاری را 11.4 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است سالی 71 هزار و در پنج سال آینده 356 هزار شغل ایجاد کنیم تا نرخ بیکاری را به هفت درصد برسانیم.

وی افزود: این تعداد شغل بر اثر کارهای کارشناسی شده بین دستگاه هایی همچون نفت، گاز، کشاورزی، دستگاه های خدماتی و دیگر دستگاه های تقسیم شده است و چنانچه این مهم تحقق یابد 4/4 درصد کاهش نرخ بیکاری را خواهیم داشت.



حجازی ادامه داد: دولت به منظور حل مشکل اشتغال درصدد ارائه سند اشتغال با رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استانها است و به همین منظور نیز جلسه شورای اشتغال استانها به صورت هفتگی در تهران به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود و بر اساس برنامه ریزی پنج ساله اهدافی را برای استانها تعیین می کند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: قوانین کند کننده روند اشتغال در استانها در فرصت 6 ماهه اول سال شناسایی و لوایحی برای رفع آنها تهیه می شود تا ضمن بر طرف شدن موانع زیر ساختها روند اشتغال سرعت بیشتری گیرد.

وی یکی از برنامه های در نظر گرفته شده به منظور سرعت بخشیدن به حل مشکل اشتغال را "پنجره واحد" نام برد و افزود: با اعلام آمادگی دستگاه های مختلف و حضور سرمایه گذاران به زودی نحوه اجرای آن ابلاغ خواهد شد.



حجازی افزود: برنامه های پیشنهادی استانها در اولین جلسه شورای اشتغال مرکز که در سه شنبه هفته جاری برگزار می شود اعلام و به امضای استانها و ریاست جمهوری خواهد رسید.