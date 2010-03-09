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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

انشعابات غیرمجاز جدی ترین مشکل حقوقی آبفای خوزستان است

انشعابات غیرمجاز جدی ترین مشکل حقوقی آبفای خوزستان است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: انشعابات غیرمجاز در سطح استان مهم ترین موضوع مطرح در دفتر حقوقی این شرکت است.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز خواستار همکاری همه دستگاه های اجرایی به خصوص قوه قضائیه برای جلوگیری از رشد میزان انشعابات غیرمجاز شد.

وی افزود: دفاتر حقوقی می توانند در تملک اراضی مورد نیاز ساخت طرحها و مستندسازی املاک شرکت آب و فاضلاب بسیار موثر باشند.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان بررسی موارد مربوط به شرایط فسخ قرارداد پیمان و نیز تعیین مابه تفاوت وام بانک جهانی و شرایط عمومی پیمان را از اهداف برگزاری این نشست دانست و خاطر نشان کرد: دفاتر حقوقی شرکت آب و فاضلاب سراسر کشور بر اساس ضوابط و اساسنامه های سازمانی نسبت به رفع مشکلات حقوقی در بخش های مختلف اقدام می کند.

وی افزود: دفاع از منافع شرکت آب و فاضلاب نیز از جمله وظایف دفتر حقوقی است و به همین دلیل این دفتر از واحدهای مهم این شرکت به حساب می آید.

کد مطلب 1048199

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