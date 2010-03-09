67 نفر در کلاس مربیگری کشتی مازندران شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغرثمربخش شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح این کلاس های مربیگری گفت: در این دوره که یک هفته به طول می انجامد علاقمندان اصول اولیه مربیگری کشتی را فرا می گیرند.

وی افزود: این دوره آموزشی زیر نظر مجید ترکان دارنده سه مدال طلا، نقره و برنز کشتی جهان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: در دوره آغازین این کلاس امام علی حبیبی چهره ماندگار کشتی مازندران و تعدادی از مسئولان ورزشی استان حضور دارند.

ثمربخش اظهار داشت: امیدوارم علاقمندان عرصه مربیگری به صرف گرفتن کارت مربیگری نیامده باشید زیرا کشتی مازندران به مربیان با انگیزه و فعال نیاز دارد و برای آن برنامه ریزی می کند.

وی اضافه کرد: به طور حتم مربیانی که فعالیت دارند مد نظر هیئت کشتی استان برای قرار گرفتن در قالب برنامه ریزی ها هستند و مربیان بی اثر را کنار می گذاریم.

رئیس هیئت کشتی مازندران حضور هیئت رئیسه قوی در راس کشتی مازندران را عامل موفقیت کشتی این استان دانست و تاکید کرد: کشتی مازندران برای دستیابی به موفقیتهای هرچه بیشتر، باید تلاش فراوان داشته باشد و با بهره گیری از تمام نیروی خود در جهت ثبت افتخارات تازه حرکت نماید.

امام علی حبیبی با بیان اینکه مربیان باید از امکانات موجود برای افزایش اطلاعات فنی و علمی خود استفاده کنند، گفت: فضایی که مهیا شده بی نظیر است و بهترین شرایط را برای آموزش در اختیار می گذارد. حتما کشتی مازندران برای اعتلای خود به مربیان با دانش و فعال نیاز دارد.

این قهرمان نامی کشتی جهان و المپیک گفت: امیدوار هستم تا با وحدت رویه در تمام استان، کشتی به جایگاهی که استحقاق آن را دارد دست یابد.

این دوره آموزشی تا پایان هفته جاری صبح و عصر در ساری ادامه دارد.