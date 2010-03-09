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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

در تعطیلات نوروز 89؛

23 پایگاه امدادی استان مرکزی آماده خدمات رسانی شدند

23 پایگاه امدادی استان مرکزی آماده خدمات رسانی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: به منظور خدمات رسانی به مسافران نوروزی امسال 23 پایگاه ثابت و سیار امدادی در سطح محورهای استان مرکزی مستقر و آماده خدمت رسانی به مردم در تعطیلات شدند.

حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این پایگاه بیشتر در جاده‌ها و بزرگراه‌‌های اصلی استان با توجه به تردد وسایل عبوری مستقر شده که شامل محورهای سیار شامل محور بروجرد ـ ملایر، محور اراک ـ قم، محور خمین ـ گلپایگان، ساوه ـ تهران و تفرش ـ ساوه است.

وی همچنین با تاکید براینکه 27 اکیپ راهنمایی مسافران نوروزی در سطح استان مرکزی به ارائه خدمات می‌پردازند، تصریح کرد: سال گذشته 350 نفر از دواطلبان جوانان و امدادگران این جمعیت خدمات نوروزی را ارائه کردند که امسال این تعداد به 400 نفر افزایش یافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با بیان اینکه امسال تیمهای امدادی از نظر کمی و کیفی افزایش یافته است، بیان داشت: به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مسافران عبوری تدابیری در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان امدادی اتخاذ شده است.

بدخشان از تعامل و همکاری مطلوب این جمعیت با فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، میراث فرهنگی و نیروی انتظامی خبر داد و بیان داشت: با توجه به استقبال بی‌ نظیر داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر به منظور ارائه خدمات تنها تعدادی از آنها سازماندهی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 25 دستگاه آمبولانس و ست سبک و نیمه سنگین جک و ... به منظور ارائه به مسافران نوروزی و عبوری آماده شده است.


کد مطلب 1048201

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