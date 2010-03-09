250 کیلومتر از شبکه های برق گلستان و مازندران بازسازی شد

سیدمحمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بازسازی دیگر شبکه های فرسوده برق این مناطق تا سه سال آینده ترمیم می شود.

وی اظهار داشت: در چهار سال اخیر 60 درصد افزایش خط در شبکه انتقال وفوق توزیع برق مازندران و گلستان صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: تولید برق قبل از انقلاب هفت هزار مگاوات بوده ولی در حال حاضر به 55 هزار مگاوات نیز رسیده است و قبل از انقلاب 19 ایستگاه توزیع و انتقال برق و کمتر از هزار کیلومتر شبکه برق داشتیم اما در 30 سال گذشته توانستیم حدود 100 ایستگاه توزیع و انتقال برق و چهار هزار و 500 کیلومتر شبکه برق را وارد مدار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید و توزیع و انتقال یک مگاوات برق حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز است.

مدیرعامل برق منطقه ای گلستان و مازندران گفت: در برنامه چهارم توسعه نیاز مصرفی ما حدود 50 درصد افزایش یافته است.

هاشمی بیان داشت: در سال 88 حداکثر بار مورد نیاز برق مازندران و گلستان دو هزار و 127 مگاوات بود که درصد رشد بار آن نیز نسبت به سال گذشته 1.2 بوده و میزان خاموشی آن به دلیل کمبود تولید به 100 مگاوات نیز رسیده است.

وی افزود: در چهارسال اخیر هزار کیلومتر خط در شبکه انتقال و توزیع راه اندازی شده و ظرفیت ایستگاه های برق نیز از شش هزار مگاولت آمپر به 10 هزار و 600 مگاولت آمپر رسیده است.

وی عنوان کرد: در برنامه چهارم توسعه درصد تلفات شبکه توزیع و انتقال برق در مازندران و گلستان 1.33 درصد کاهش یافته است.