جدایی ابراهیم اسدی از نساجی مازندران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم اسدی بازیکن باشگاه نساجی مازندران با برطرف شدن مشکل کارت بازی خود به زودی برای نساجی به میدان می رود.

برای اسدی که از نیم فصل دوم به جمع بازیکنان تیم نساجی اضافه شده به دلیل مشکل قراردادی که با باشگاه استیل آذین دارد همچنان از سوی فدراسیون فوتبال کارت بازی صادر نشده است.

باشگاه نساجی به هیچ وجه مشکل مالی ندارد و مهدی پرهام مدیرعامل این باشگاه که به تازگی کارخانه بزرگ مواد لبنی کندلوس را هم برای پشتوانه سازی باشگاه نساجی خریداری کرده از نظر تامین امکانات و مسائل مالی از هیچ حمایتی دریغ نمی کند.