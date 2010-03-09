دانشگاه آزاد گرگان در 39 رشته دانشجو جذب می کند

حسین ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: داوطلبان می‌توانند تا 22 اسفندماه سال جاری با مراجعه به ادارات پست و تهیه دفترچه ثبت‌نام آزمون سراسری دانشگاه آزاداسلامی از طریق سایت www.azmoon.org در مقطع کاردانی و کارشناسی ثبت‌نام کنند.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در رشته های آمار، ریاضی گرایشهای محض و کاربردی، عمران، کشاورزی گرایشهای آب زراعت و اصلاح نباتات و گیاه پزشکی، معماری، زیست شناسی گرایشهای میکروبیولوژی، علوم گیاهی، عمومی، شیمی کاربردی، زبان و ادبیات فارسی و راهنمایی و مشاوره در مقطع کارشناسی و در رشته های آموزش ریاضی در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: علم کاربردی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر ، علمی و کاربردی عمران گرایش سد وشبکه و کاردان فنی عمران در گرایشهای روسازی راه، زیرسازی راه، ساختمانهای بتنی، آب و فاضلاب، کارهای عمومی ساختمان، نقشه برداری، شهرسازی، معماری، علوم تجربی، تولیدات گیاهی، مرتع و آبخیزداری، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر، دینی و عربی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی، مدیریت دولتی و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کاردانی از دیگر رشته هایی است که از طریق آزمون غیر پزشکی دانشجو می پذیرد .



معاون آموزشی واحد گرگان، همچنین از پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی در سه رشته پرستاری و مامایی و علوم ازمایشگاهی در مقطع کارشناسی هم خبر داد و گفت: داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مراجعه نمایند.