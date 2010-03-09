20 اسفند،آخرین فرصت عقد قرارداد آب کشاورزان شمال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در دزفول، کشاورزان منطقه شمال خوزستان باید در زمان باقیمانده به دفاتر امور مشترکین شرکت در شهرهای دزفول ،شوش و اندیمشک مراجعه کنند.



دفتر مرکزی امور مشترکین در دزفول ابتدای جاده محمدبن جعفر(ع) جنب ایستگاه برق دژپل، دفتر شوش در بلوار امام خمینی(ره)، ساختمان جهاد کشاورزی سابق و دفتر اندیمشک در جاده اهواز، شهرک آزادی، مرکز خدمات کشاورزی آزادی قرار دارد.



در فصل زمستان و بهار بیش از 30 محصول مختلف در شبکه آبیاری دز تولید می شود که از عمده ترین آنها می توان به گندم، محصولات گلخانه ای، پیاز، سیب زمینی، کاهو و سبزیجات برگی اشاره کرد.

شرکت بهره برداری شمال خوزستان بیش از 18 هزار مشترک دارد.

