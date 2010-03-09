تنها یک شهر استان مرکزی گازکشی نشده است

محمد مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون تنها به شهر رازقان گازرسانی نشده که در آن هم عملیات گازرسانی با سرعت بسیار بالا در حال انجام است و در سال آینده ساکنان این یک شهر نیز به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی می‌پیوندند.

وی تعداد مشترکان شرکت گاز استان مرکزی را 313 هزار مشترک خانگی و تجاری، همچنین یک هزار و851 مشترک صنعتی برشمرد و ادامه داد: در سطح استان مرکزی 5 هزار و 214 کیلومتر شبکه توزیع گاز از نوع فلزی و پلی اتیلن اجرا شده است و 191 هزار و 675 عدد انشعاب گاز نصب شده که از این طریق به مشترکان عنوان شده در سطح استان مرکزی ارایه خدمات می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده ، مردم خوب کشورمان به ویژه مردم خوب استان مرکزی نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز نهایت تلاش خود را کردند و امیدواریم این روند در سال آینده نیز مد نظر قرار گیرد و با کاهش دو متر مکعب از مصرف گاز طی شبانه روز موجب صرفه جویی شایانی در بخش گاز باشند.

مشایخی تصریح کرد: مردم استان مرکزی با صرفه جویی 2 مترمکعب در مصرف گاز در هر شبانه روز موجب صرفه جویی 626 هزار متر مکعب گاز طی هر شبانه روز در استان مرکزی می‌شوند و این موضوع اگر در سطح کشور گسترش پیدا کند حجم زیادی را تشکیل خواهد داد.

به گفته وی در حال حاضر ساکنان 351 روستا که 54 درصد جمعیت روستایی استان مرکزی را تشکیل می‌دهند از نعمت ارزشمند گاز طبیعی برخوردار شده و در بین 97 روستا عملیات گازرسانی در حال اجراست.

