مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها از طریق آموزش اعضای هیئت‌های نظارت وارزیابی استان‌ها ذکر کرد.

محمدرضا زادکرمی افزود: در این کارگاه آموزشی که به صورت یک روزه در روز پنجشنبه 20 اسفندماه در دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کلا‌س‌های آموزشی و دوره‌های مختلف برای اعضای هیئت‌های نظارت و ارزیابی استان‌های ذکر شده برگزار می‌گردد، اعضای هیئت نظارت مرکزی از وزارت علوم نیز حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی وظیفه بازدید از دانشگاه‌های استان اعم از دولتی، دانشگاه‌های دولتی وابسته به دستگاه‌ها، پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی و علمی-کاربردی را دارند و در جریان هر بازدید، کلیه مسائل و موضوعات دانشگاه‌ها در زمینه آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری و دانشجویی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج و گزارش بازدیدها به هیئت نظارت مرکزی مستقر در وزارت علوم ارسال می شود.

زادکرمی تصریح کرد: طبق برنامه، بازدید هیئت نظارت از دانشگاه‌های دولتی و آزاد در سطح خوزستان انجام شده و در مورد دانشگاه‌های علمی-کاربردی و پیام نور نیز در دست انجام است.