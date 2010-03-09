135 دستگاه حفاری در سراسر کشور جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس اداره کل عملیات ترابری این شرکت گفت: این دستگاه ها هر یک به وسیله حدود 120 خودرو سنگین، نیمه سنگین و فوق سنگین در قالب محموله های ترافیکی با رعایت استانداردهای خاص در محورهای ارتباطی مختلف نقل و انتقال شدند.

علی اشرف ظهرابی افزود: مدت زمان جابه‌جایی این دستگاه ها در مسافت 20 هزار و 852 کیلومتر، یک هزار و 140 روز (27 هزار و 360 ساعت) برنامه شده بود که کارکنان بخش عملیات جابجایی ترابری با همکاری ماموران پلیس راه ناجا موفق شدند 131 روز (سه هزار و184 ساعت) زود تر از برنامه پیش بینی شده این امر را محقق سازند.

وی از کاهش 56 درصدی تصادفات رانندگی در این شرکت در سال 1388 خبر داد و با بیان این که شرکت ملی حفاری ایران بیش از دو هزار خودروی سبک و سنگین در اختیار دارد، اظهار داشت: حسن همکاری در واحدهای اداره کل ترابری شرکت، الزامات پیمانکاران در خصوص رعایت استانداردها و ضوابط تعریف شده در شرکت هنگام عقد قرارداد همکاری و رعایت اصول ایمنی، نظارت بر حسن اجرای مقررات و اصل تشویق و تنبیه به موقع از جمله دلایل دستیابی به این موفقیت است.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که ستاد مرکزی آن در اهواز تمرکز دارد.

این شرکت بیش از 90 عملیات حفاری و خدمات فنی صنعت حفاری روی چاه های نفت و گاز را در مناطق خشکی و دریایی کشور عهده دار است.