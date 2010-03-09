تیم والیبال بانوان عملیات غیرصنعتی به لیگ دسته یک صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، لیگ دسته دوم والیبال بانوان با حضور 6 تیم در دو گروه متشکل از تیم های عملیات غیر صنعتی، هیئت کردستان، مقاومت شهرکرد، اسلام شهر تهران، شهید منصوری قرچک و گلستان از تاریخ 22 دی ماه سال جاری کلید خورد.

مسابقات در دو گروه "الف" و "ب" و در دو مرحله به صورت دوره ای برگزار و طبق قوانین مقرر شد که تیم های اول و دوم گروه ها به مرحله بعد صعود کنند و تیم والیبال شرکت عملیات غیر صنعتی در گروه "الف" با تیم های هیئت کردستان و مقاومت شهرکرد هم گروه بود و هر دو تیم از مدعیان این لیگ محسوب می شوند.

میزبانی مرحله اول گروه" الف "را که از 22 لغایت 25 دی ماه در ورزشگاه بعثت برگزار شده، بر عهده شرکت عملیات غیر صنعتی بود که نتیجه این میزبانی دو برد شیرین در مقابل حریفان بود.

مرحله برگشت در تاریخ 27 لغایت 30 بهمن به میزبانی هیئت شهرکرد برگزار شد و والیبالیست های عملیات غیر صنعتی در آنجا نیز توانستند با نتیجه سه بر صفر بر تیم حریف غلبه کنند.

دیدار پایانی مرحله اول در روز جمعه 30 دی ماه با تیم شهرکرد برگزار شد که به دلیل ناهماهنگی میان بازیکنان و کادر فنی این مسابقه به سود میزبان پایان یافت و به این ترتیب چهار تیم مشخص شده در مرحله پایانی مسابقات به صورت دوره ای به مصاف یکدیگر رفتند که در این مرحله نیز شرکت عملیات غیر صنعتی میزبان بود.

مرحله فینال مسابقات لیگ دسته دو باشگاه های کشور از 12 اسفند ماه جاری آغاز شد که در روز اول این مسابقات تیم اسلام شهر توانست با نتیجه سه بر یک تیم عملیات را متوقف سازد و بازی دوم نیز با نتیجه سه بر دو به سود تیم مقاومت شهرکرد پایان یافت.

آخرین بازی مرحله فینال در مقابل تیم شهید منصوری قرچک تهران بود، نتایج مسابقات به نحوی بود که تیم پیروز میدان می توانست مقام سوم و صعود به لیگ دسته اول باشگاه های کشور را مسجل کند که سر انجام این مسابقه در تاریخ 14 اسفند ماه جاری برگزار و به سود تیم والیبال بانوان شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر پایان یافت.

در نهایت مسابقات لیگ دسته دوم والیبال کشور به صعود تیم های اسلام شهر تهران، مقاومت شهرکرد و عملیات غیر صنعتی به پایان رسید و بانوان والیبالیست این شرکت پس از هشت ماه تمرین منظم و پیوسته توانستند مقام سوم این سری از مسابقات را کسب کرده و به لیگ دسته اول باشگاه های کشور صعود کنند.