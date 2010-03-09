اعضای کتابخانه های خوزستان 20 هزار نفر افزایش یافت

عبدالرحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی خوزستان با 20 درصد افزایش در بهمن ماه سال جاری به 95 هزار نفر رسیده است.

وی افزود: این خبر نوید بخش استقبال مردم خوزستان از کتابخانه های عمومی و به تبع آن از کتاب و کتابخوانی به عنوان رکن اصلی و فرهنگ ساز جامعه است.

فضیلت پور بیان کرد: اگر چه آمار و ارقام مبین تلاشهای بی وقفه و شبانه روزی کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان در انجام رسالت خطیر خود را نهادینه کردن فرهنگ مطالعه مفید در استان است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی داریم و نیل به این آرمان جز با همکاری و هماهنگی همه ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی میسر نخواهد شد.