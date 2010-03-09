  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

در بهمن ماه؛

اعضای کتابخانه های خوزستان 20 هزار نفر افزایش یافت

اعضای کتابخانه های خوزستان 20 هزار نفر افزایش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان گفت: تعداد اعضای کتابخانه های عمومی خوزستان در بهمن ماه سال جاری حدود 20 هزار نفر افزایش داشته است.

عبدالرحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی خوزستان با 20 درصد افزایش در بهمن ماه سال جاری به 95 هزار نفر رسیده است.

وی افزود: این خبر نوید بخش استقبال مردم خوزستان از کتابخانه های عمومی و به تبع آن از کتاب و کتابخوانی به عنوان رکن اصلی و فرهنگ ساز جامعه است.

فضیلت پور بیان کرد: اگر چه آمار و ارقام مبین تلاشهای بی وقفه و شبانه روزی کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان در انجام رسالت خطیر خود را نهادینه کردن فرهنگ مطالعه مفید در استان است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی داریم و نیل به این آرمان جز با همکاری و هماهنگی همه ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی میسر نخواهد شد.

کد مطلب 1048214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها