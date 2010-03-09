1.5 میلیون دام در استان مرکزی واکسینه شدند

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد شامل 170 هزار راس گاو و بیش از یک میلیون گوسفند و بز است.

وی تصریح کرد: فاز بیستم تب برفکی به مدت 40 روز کاری و با توان عملیاتی بخش خصوصی و دولتی به انجام رسید.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 170 هزار راس گاو و بیش از یک میلیون گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند که با توجه به پیش‌بینی انجام شده واکسیناسیون به طور کامل انجام شده و بیش از 60 درصد دامهای منطقه زیر پوشش قرار گرفته‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: استان مرکزی دارای 300 هزار راس گاو و یک میلیون و 700 هزار راس گوسفند است که در انجام طرح مایه کوبی فاز بیستم 18 اکیپ مایه کوبی از بخش دولتی و 22 اکیپ بخش خصوصی فعالیت و انجام کار کردند، همچنین نظارت برعملیات نیز توسط کارشناسان بخش دولتی صورت گرفت.

وی بیان کرد: با انجام این اقدامات در 20 مرحله، کانون‌های تب برفکی کاهش بسیاری یافته و سطح کیفی مایه کوبی افزایش یافته است.

به گفته وی بیماری تب برفکی از جمله بیماری‌های ویروسی دامهاست و می‌تواند از طریق هوا منتقل شده و سبب اشاعه و انتشار آلودگی در دام‌های منطقه شود.

این بیماری بسیار مسری است و در بره‌ و گوساله‌ها سبب ایجاد تلفات بالا می‌شود، همچنین وجود این بیماری سبب ایجاد کاهش تولید و بروز خسارات اقتصادی برای دامدار می‌شود.