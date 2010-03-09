حسن میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با دریافت اصل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول (املاک) دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه اسناد مالکیت در سازمان امور اقتصادی دارایی استان مرکزی راه‌اندازی شد.

وی بیان کرد: این موضوع می‌تواند در دریافت و تحویل اسناد مذکور به دستگاه‌های اجرایی استان، موجب تسریع در امور مربوطه شود.

معاون هزینه و خزانه معین استان مرکزی گفت: همچنین پیگیری در زمینه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تاکنون منجر به اخذ سند نشدند، مستمرتر و این امر باعث ساماندهی تمام اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی استان می‌شود.

وی بیان داشت: همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به تحویل اسناد مالکیت خود به اداره اموال و اوراق بهادار سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هستند.

نماینده مدیریت و معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به سه دوره ممیزی داخلی ISO 9001:2000 چهارمین نوبت ممیزی داخلی براساس ویرایش ISO 9001:2008 برگزار شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای اجرای صحیح و اصولی برنامه ممیزی داخلی در سازمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای ممیزی داخلی در راستای استقرار صحیح سیستم مدیریت کیفیت ابتدا یک دوره آموزشی ISO 9001:2008 برای تمام همکاران و به منظور انجام ممیزی نسبت به ساماندهی تیم ممیزی و برگزاری یک دوره آموزشی ممیزی داخلی اقدام شد و سپس با برنامه‌ریزی انجام شده ممیزی به مدت دو روز انجام شد.

وی یاد آور شد: برای رفع عدم انطباق‌های شناسایی شده به مسئولان مربوطه مهلت داده شد که برای رفع عدم انطباق اقدام لازم صورت گیرد.

ممیزی داخلی بر اساس ویرایش سال 2008 برای حصول اطمینان از انطباق کامل فعالیت‌ها و ارائه خدمات تمام واحدهای سازمان با الزامات قانونی، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت و همچنین ممیزی نهایی تمدید گواهینامه در فروردین ماه 89 توسط شرکت مرزبان کیفیت نماینده رسمی IMQ ایتالیا انجام خواهد شد.