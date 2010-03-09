به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی شامگاه دوشنبه طی سخنانی در نشست بصیرت سیاسی که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد با بیان اینکه اطلاعات مقام معظم رهبری در مورد تفکر و زندگی آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بیشتر از ما می‌باشد، تصریح کرد: در مورد اینکه با آقای هاشمی چگونه باید برخورد کرد، به نظر من باید همگام با نظر مقام معظم رهبری عمل کرد.



وی با بیان اینکه بصیرت واقعی به معنای هماهنگی مأموم با امام است‌، گفت: بی‌شک رهبر معظم انقلاب در عمل به تکلیف الهی خویش، قوم و خویشی و دوستی برایشان ملاک نیست و انصافا هم به اندازه کافی شجاع و با تقوا هستند که حرف خودشان را بزنند بنابر‌این با وجود ولی فقیه این قبیل مسائل برای ما باید حل شده باشد.



حائری شیرازی همچنین افزود: نباید رفتار ما در اطاعت از مقام معظم رهبری همانند رفتار برخی از تعزیه خوانان زمان مرحوم آقای بروجردی باشد که می‌گفتند ما همه ایام سال را به جز دهه محرم مقلد مرجعیت هستیم.



خودسری حاکی از بی‌بصیرتی است



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بصیرت داشتن در روزگار ما یک ضرورت انکار ناپذیر است، اظهار داشت: در هرجایی که خودسری پیش بیاید بی‌بصیرتی وجود دارد و هرجا که اطاعت از فرمایشات رهبری باشد آنجا بصیرت وجود دارد.



دستگیری سران فتنه به صلاح نیست



وی در پاسخ به این سئوال که در مواجهه با برخی از سیاسیون حوادث اخیر کشور باید چگونه رفتار کرد، گفت: اینکه ما برخی از این سران فتنه را احضار یا دستگیر کنیم این چندان به مصلحت نیست چرا که ممکن است این مسئله خود باعث مظلوم‌نمایی آنها در جامعه شود.



قوه قضاییه خودسرانه عمل نمی‌کند



امام جمعه سابق شیراز همچنین با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با عوامل اغتشاشات و فتنه پس از انتخابات، خودسرانه عمل نمی‌کند، بیان داشت: آنچه مشخص است اینکه قوه قضائیه خود سرانه و بدون مشورت با رهبری در این باره عمل نمی‌کند و شما مطمئن باشید که اگر رهبری در برخورد با برخی اشخاص نظری داشته باشند مسئولان قوه قضائیه در برخورد با فتنه‌گران تردیدی به خود راه نمی‌دهند.



برخی‌ها غافل بودند، برخی‌ها لجوج!



وی در ادامه با بیان اینکه برخی از سیاسیون در حوادث بعد از انتخابات از روی غفلت عمل کردند در عین حال گفت: متأسفانه برخی از افراد نیز از روی دشمنی و لجاجت رفتارهای بسیار نامناسبی داشتند.



استاد حوزه علمیه اضافه کرد: به عقیده بنده برخی از سیاسیون باید در انتخاب مشاوران و اطرافیانشان تجدید نظر کنند چرا که بسیاری از مسایل ناشی از اطلاعات غلط این افراد به آنها بوده است.



حائری شیرازی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به مسأله وحدت خاطرنشان کرد: معیار وحدت در جامعه باید کتاب خدا و اهل بیت عصمت و طهارت با محوریت رهبرفرزانه انقلاب باشد.



با اعضای خانواده امام(ره) باید مهربانانه رفتار کرد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نوادگان حضرت امام افراد با هوش و صالحی هستند، اظهار داشت: به نظر من بهترین خدمت به حضرت امام‌(ره‌) در زمانه کنونی این است که برخی از بزرگان کشور از مواضع خود کوتاه آمده و طرح دوستی و رفاقت با خانواده امام بریزند تا بلکه از این طریق بشود برخی رفتارهای آنان را اصلاح کرد.



وی افزود: بالاخره حضرت امام عظیم الشأن خدمت بسیار زیادی به همه ما کردند و ما همگی مدیون زحمات ایشان هستیم بنابراین باید با فرزندان ایشان در روزگار فعلی با محبت و عطوفت رفتار کرد نه این که خدای ناکرده کاری کنیم که خانواده امام لجوجانه در مسائل رفتار کنند.



این استاد حوزوی همچنین با بیان اینکه بصیرت به این معنا است که در دفاع ازحق شجاعانه ایستادگی کرد، گفت: وقتی کسی بصیرت و معرفت لازم را نداشته باشد ثروت و قدرت او موجب سقوط و انحرافش می‌شود.



امر به معرو ف باید در مسیر بصیرت افزایی افراد باشد



وی با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه‌ای رفتار شود که موجب رشد بصیرت افراد گردد، گفت: کسانی که از روی دشمنی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند بصیرت افزایی نمی‌کنند چرا که خودشان دچار گمراهی هسنتند و فاقد معرفت لازم می‌باشند.