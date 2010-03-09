مردم استان مرکزی 31 هزار واحد خون اهدا کردند

نبی‌الله ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میزان خون اهدایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است که شامل 412 واحد خون کامل، 30 هزار و 306 واحد گلبول قرمز متراکم، 29 هزار و 276 واحد پلاسما، 987 واحد کرایو، 987 واحد کرایو فاقد پلاسما و هشت هزار و 647 واحد پلاسما بوده است.

وی با بیان اینکه اهدا‌کنندگانی که به صورت داوطلبانه و به دلایل انسان دوستانه خون اهدا می‌کنند، نسبت به اهداکنندگان جایگزین، خون سالم‌تری دارند، تصریح کرد: وجود منابع خون سالم و کافی فقط با اهدای منظم از اهداکنندگان داوطلب قابل دسترسی است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر 100 درصد اهداکنندگان کشور به صورت داوطلبانه خون اهدا می‌کنند و بیش از 45 درصد از آنها اهداکنندگان مستمر و منظم هستند.

ایزدی با اشاره به اینکه تزریق خون، جان انسانها را نجات می‌دهد و سلامتی را ارتقا می‌بخشد، اظهار داشت: اما میلیون‌ها بیمار نیازمند به خون، دسترسی به خون سالم به هنگام نیاز را ندارند.

وی انواع اهداکنندگان خون را شامل سه دسته عنوان کرد و گفت: اهداکنندگان بار نخست کسانی هستند که برای نخستین بار به مراکز اهدای خون مراجعه کرده‌اند و سابقه هیچ‌گونه اهدای خون را ندارند، دسته دوم اهداکنندگان با سابقه، افرادی هستند که سابقه اهدای خون دارند، اما از آخرین اهدای خون آنها بیش از یک سال می‌گذرد و اهداکنندگان مستمر به اهداکنندگانی اطلاق می‌شود که سالانه حداقل دو بار خون اهدا می‌کنند.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان مرکزی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان داوطلب مستمر که سالانه حداقل دو بار اهدای خون می‌کنند، سالم‌ترین اهداکنندگان خون هستند و این افراد به دلیل تعهد اجتماعی که دارند سایر افراد را تشویق به اهدای مستمر خون می‌کنند.