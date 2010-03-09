کمبود بازیگر تئاتر پس از 15 سال فعالیت حرفه ای در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، تئاتر و نمایش ملموس ترین و نزدیکترین هنر به مخاطب و در عین حال از نظر کارشناسان این امر، در زمره دشوارترین بخشهای هنری شمرده می شود.

اگر قیاسی بین هفت هنر برتر داشته باشیم دشواریهای اجرای یک نمایش بیشتر نمود پیدا خواهد کرد مثلا یک نقاش با ترسیم اثر هنری خود در داخل آتلیه فرصت کافی برای رفع ایراد و حتی مشاوره با اساتید مجرب را داشته و یک کارگردان سینمایی با مشاهده چندین باره سکانسی از مجموعه در حال ساخت، توانایی برداشتهایی مکرر را تا رسیدن به نقطه مطلوب دارد اما بازیگر تئاتر می بایست به شکل آنی نقش خود را اجرا و حس لازم را به بیننده القا کند و پر بیراه نیست که بگوییم هنر تئاتر مجموعه ای از شش هنر دیگر بشریست.

تئاتر حرفه ای در دماوند قدمت 15 ساله دارد

در شهرستان دماوند نیز تئاتر حرفه ای، قدمتی 15 ساله دارد اما وجود برخی کاستیها باعث گشته تا امروز، به شکلی شایسته شاهد توسعه، گسترش و بهره وری این هنر در این شهرستان نباشیم.

یک هنرمند اهل شهرستان دماوند پیرامون معضلات هنر تئاتر در سطح این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: هنر تئاتر و نمایش در سطح شهرستان دماوند مظلوم و مهجور واقع شده و بروز برخی کمبودها موجب پیشرفت این هنر با سرعتی آرام شده است.

مصطفی فیضی عمر تئاتر حرفه ای را در شهرستان دماوند 15 ساله بیان کرد و افزود: در گذشته گروهی هنری تحت عنوان انجمن نمایش شکل گرفت و هنرمندان با سابقه این شهرستان کار حرفه ای رشته هنری تئاتر را راه اندازی کردند.

وی پیرامون کاستیهای این انجمن یادآور شد: پس از تغییراتی کلی در بخشهای هنری کشور در سال 1377 انجمن نمایش شهرستان دماوند نیز منحل شد و از جمله کاستیهای انجمن مذکور عدم پشتوانه سازی، فقدان نیروی انسانی و معرفی هنرمند در سطح شهرستان و به تبع آن در سطح کشور بود که به همین دلیل امروزه در ایران بازیگر درجه یک دماوندی که تربیت شده این انجمن باشد وجود ندارد.

لزوم ایجاد تغییر در دیدگاه حامیان مالی

این هنرمند عرصه تئاتر شهرستان دماوند با تقسیم راه های تامین منابع مالی این هنر به سه بخش مختلف خاطرنشان کرد: بخش اول تامین منابع مالی هنر تئاتر اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت است که به طور کلی با محدودیتهایی روبروست.

فیضی ادامه داد: بخش دوم جذب پول بلیط فروشی نمایشهای در حال اجراست که در شهرستان دماوند چندان نمی توان بدان امید بست و اما به تازگی بخش سوم تامین اعتبارات بر دوش حامیان مالی نظیر ادارات دولتی، شرکتها و سایر نهادهای خصوصی قرار دارد که خوشبختانه روز به روز شکلی جدی تر به خود می گیرد.

وی با ابراز گله مندی از نگاه کاسبکارانه برخی از حامیان مالی به مقوله هنر اظهار داشت: در مراجعه هنرمندان به برخی مراکز تولیدی، تجاری و فروش و ارائه پیشنهاد جذب اسپانسر در برخی از موارد برخورد هنرمندانه ای با مقوله هنر صورت نگرفته و آن را به عنوان یک پیشنهاد تجاری مد نظر قرار می دهند.

لزوم حضور پر رنگتر مسئولان در مراسم هنری

مصطفی فیضی تغییر مدیریت انجام شده در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند را مثبت دانست و عنوان کرد: تغییر در سیستم مدیریتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پشتوانه ای محکم برای هنرمندان در راستای ارائه هنرهای گوناگون به وجود آورد.

وی ادامه داد: شهردار شهر دماوند نیز با ایجاد واحد فرهنگی - اجتماعی در این دستگاه دولتی بودجه هایی که به اشکال پراکنده هزینه می شد را به خود بخش هنر اختصاص داد.

این هنرمند بیان داشت: حضور مسئولان در مراسم، جشنواره ها و نمایشگاه های هنری نسبت به گذشته روند بهتری داشته اما همچنان نیاز به پشتیبانی بیشتر از هنرمندان شهرستان دماوند حس میشود تا مشکلاتی مانند نبود صنف هنرمندان و فقدان بیمه آنها برطرف شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860نفر در این شهرستان سکونت دارند.