نمایش "زن مرده شور" در شهر دماوند به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نمایش طنز "زن مرده شور" به کارگردانی مصطفی فیضی و نویسندگی اعظم معیری از سوی گروه نمایشی "صحنه" شهرستان دماوند در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری کوثر این شهرستان به روی صحنه رفت.

کارگردان زن مرده شور در حاشیه نخستین روز اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: در تئاتر زن مرده شور مشکلات یک زن پیرامون این شغل با جامعه، خانواده و به شکلی مردگان و با شیوه ای طنز به نمایش درآمده است.

مصطفی فیضی از تمرینات مستمر این گروه نمایشی در پنج ماه اخیر خبر داد و افزود: در اجرای نمایش مذکور تنها از هنر بازیگران بومی شهرستان دماوند بهره گرفته شده که اجرای آن با روزهای شاد عید باستانی نوروز همخوانی دارد.

این هنرمند دماوندی اجرای تئاتر مذهبی و نمایشهایی با مضامین طنز را مقبولترین آثار در میان اقشار مختلف این شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب گروههای مختلف نمایشی فعال در شهرستان دماوند اجرای اینگونه آثار با استقبال بیشتری از سوی مردم شهرستان دماوند همراه است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر شهروندان از این نمایش اظهار داشت: روزگاری نمایش در سطح شهرستان دماوند برای صندلیهای خالی به اجرا در می آمد اما با ساماندهی بخشهای گوناگون تبلیغاتی نظیر روزنامه های محلی، خبرگزاریها و نصب بنر متقضیان، برای حضور و بازدید از اینگونه فعالیتهای هنری رغبت بیشتری از خود نشان می دهند.

فیضی موج نوین ایجاد شده در زمینه هنر نمایش در شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: هنرمندان و بازیگران تئاتر زن مرده شور با کنار رفتن پرده نمایش از مشاهده جمعیتی بالغ بر 70 بیننده در سالن آمفی تئاتر مجتمع کوثر حیرت زده بودند که این امر بر روند اجرای بهتر اجرای آنها تاثیر بسزایی داشت.

کارگردان زن مرده شور ادامه داد: این استقبال در روز ابتدایی، نوید بخش حضور بیشتر شهروندان در ایام آتی اجرای نمایش مذکوراست همچنین در یکی از این روزها هنرمندان این نمایش قصد دارند تا برای شادی کودکان بهزیستی شهرستان دماوند به روی صحنه بروند.

اجرای این نمایش از امروز آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت همچنین حضور "زهرا نهاوندی" بازیگر خردسال اهل شهر دماوند و اجرای هنرمندانه وی از نکات جالب توجه تئاتر زن مرده شور بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.