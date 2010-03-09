محسن علی اکبری به خبرنگار مهر گفت: اکران سال 88 اکرانی متوسط بود و استقبال از فیلمها با توجه به پتانسیلی که آثار تولید شده در سال قبل داشتند نسبی بود. نکته مهم این است که برای جذب مخاطب نیاز به فیلمهای تازه با موضوع مختلف و جذاب داریم. سینمای ایران در این روزها شکل تلویزیونی پیدا کرده و سوژه‌ها تکراری و کهنه است.

تهیه‌کننده "کتاب قانون" افزود: با تکرار تجربه‌های موفق گذشته و رفتن به سمت کمدی های نازل نمی‌توان امیدوار بود که سینمای ایران مخاطب بالایی جذب کند. سینمای ایران نیازمند فکرهای جدید است تا خونی تازه در رگهای آن جریان پیدا کند.

این تهیه‌کننده گفت: فیلمهایی که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر دیدیم این انتظار را به وجود می‌آورد که وضعیت اکران در سال 89 بهتر از امسال باشد. تنوع تولید فیلمهای دینی، تاریخی و اجتماعی باعث می‌شود مخاطب بیشتری به سینماها بیایند. سینمای ایران با این تنوع فیلم و سوژه می‌تواند میزبان خوبی برای مردم باشد.

عضو هیئت انتخاب بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: با توجه به تلاشهای آقای شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد به عنوان یک کارگردان برای بازگرداندن تنوع به سینمای ایران می‌توان امیدوار بود با تمرکز برنامه‌ریزی برای تولید فیلم در گونه‌های مختلف سال 90 سینمای ایران مخاطب بیشتری داشته باشد.

علی اکبری ادامه داد: سینمای ایران برای رشد و پویایی تنها نیاز به تبلیغات و تجهیز سالنهای سینما ندارد. ما باید در بخش لابراتوآری، فیلمبرداری و امور فنی پیشرفت کنیم. اکران ما در داخل ایران محدود است و نیاز به حمایت تلویزیون و سایر رسانه‌ها برای جذب مخاطب بالا داریم. اگر مجموعه عوامل فراهم شود جذب مخاطب سریعتر اتفاق می‌افتد.

تهیه‌کننده "پاداش سکوت" گفت: اکران سال 89 باتوجه به فیلمهایی که در جشنواره دیدیم و با توجه به فیلمهایی که در راه هستند قابل توجه و مخاطب پسند است. اگر نهادهای دیگر مانند تلویزیون به کمک سینما بیایند و سیاستهای حمایتیشان را دریغ نکنند سال 89 سالی خوب برای سینمای ایران است.