به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران با حضور خبرنگاران صبح امروز 17 اسفندماه در شبکه تهران برگزار شد.
احمدی در این نشست ضمن قدردانی از مدیران اسبق و سابق شبکه تهران گفت: من از زحمات آقایان مفید، پورمحمدی، هرمی و رجبیمعمار قدردانی میکنم که منشا خدمات زیادی در شبکه تهران بودند. شبکه پنج به عنوان شبکه پایتخت و استانی مطرح است و ابعاد مختلفی هم دارد که میتوان عنوان شبکه بینالمللی، ملی و استانی یاد کرد، چرا که بسیاری از رخدادهای سیاسی و فرهنگی در تهران رخ میدهد و حجم عمده مسائلی که تصمیم گیری میشود در تهران است. بنابراین ما موظف هستیم دغدغهها، حرفها و دل نگرانیهای مردم استان تهران را پاسخگو باشیم.
برنامههای شبکه پنج سال 89 تغییرات محتوایی خواهد داشت
وی در ادامه افزود: برنامههای شبکه تهران همیشه مورد استقبال مخاطبان قرار میگیرد و همیشه شبکه برتر است یا در میان دو شبکه برتر قرار میگیرد. سه بعد شبکه تهران در عرض هم قرار دارد و ما هم سعی میکنیم به خوبی وظیفه خود را انجام دهیم. شبکه پنج در سال 89 تغییرات محتوایی بسیاری در برنامهها دارد. به عنوان مثال برنامههای "در شهر" و "در استان" تغییرات زیادی میکند. همچنین برنامههای مختلف در مرحله طراحی قرار دارد.
مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: برنامههای جذابی برای خانوادهها تدارک دیده شده است. برنامههای خانواده محور هم ایام نوروز روی آنتن میرود. برنامهای درباره محلههای شهر ما برای سال آینده تهیه میشود. در واقع قصد داریم تهران را به عنوان مقصد گردشگری معرفی و به جاذبههای آن بپردازیم. مستندهای گزارشی میسازیم و دوباره شهر تهران را معرفی میکنیم.
آغاز فیلمهای نوروزی شبکه تهران با فیلم "ایندیانا جونز" اسپیلبرگ
احمدی با اشاره به برنامههای نوروزی شبکه تهران گفت: برنامههای ویژه شبکه تهران از سهشنبه هفته آینده شروع میشود. برای ایام نوروز فیلمهای به روز دنیا را انتخاب کردیم و همه فیلمها برای سال 2008 تا 2010 است. اولین فیلم سینمایی شبکه تهران "ایندیانا جونز" محصول 2008 است که ساعت 19 روی آنتن میرود. جشن همدلی شبکه تهران هم شروع شده و تا 20 اسفندماه ادامه دارد. یاری فقط مادی نیست، بلکه در رشد و پیشرفت هم است.
وی درباره برنامه تحویل سال شبکه تهران گفت: برنامه تحویل سال به مدت هفت ساعت و برگرفته از هفت سین است که از ساعت 17 تا 12 بامداد روی آنتن میرود. در این برنامه هر ساعت یک مهمان داریم. مهمانان شامل شخصیتهای برجسته فرهیخته، هنری و فرهنگی است. برنامه "سین پنج" هم در ایام نوروز هر روز پخش میشود. این برنامه شامل آیتم کارناوال نوروزی و ... است. در واقع یک اتوبوس تزیین شده در سطح شهر است. سعی داریم عمو نوروز را همراه آواز سنتی دغل و سرنا معرفی کنیم. به ویژه در حوزه انیمیشن و تله فیلم. در مجموع تلاش میکنیم سنتها و آداب و رسوم ایرانی را احیا کنیم.
مدیر شبکه تهران با اشاره به برنامههای نوروزی برای کودکان و نوجوانان گفت: بیشتر برنامههای نوروزی برای بزرگسال تهیه میشود و کودکان کمتر مورد توجه قرار میگیرند. در نوروز امسال سعی کردیم برای کودکان هم برنامههای متنوعی داشته باشیم. به همین دلیل به غیر از برنامه تماشاخانه یک بخش برنامه 90 دقیقهای با عنوان "تند تند کارتون" پخش میکنیم. برنامه "رنگین کمان" هم متنوعتر از سالهای قبل روی آنتن میرود.
استودیوگریزی رویکرد آتی شبکه پنج است
احمدی یکی دیگر از رویکردهای آتی شبکه تهران را استودیوگریزی برشمرد و گفت: باید از محیط استودیو فاصله گرفت تا بتوانیم بهتر مردم را ببینیم. به همین دلیل آرام آرام به سمت مسیری حرکت میکنمی که فاصله میان ما و مخاطب وجود نداشته باشد.
وی درباره برنامه "هنر دوبله" گفت: با توجه به اینکه دوبله یکی از کارهای هنری جذاب است، به همین دلیل سعی کردهایم فیلمهای مطرح تاریخ سینما و تلویزیون را با حضور گویندگان یادآوری کنیم و با آنها صحبت کنیم تا خاطراتشان را بیان کنند. پخش مستندهای جذاب از محلات تهران از دیگر برنامههای نوروزی است. مستند پنج هم با پخش تصاویر جذاب در ایام نوروز ساعت 22:30 روی آنتن میرود. برنامه "دانستنیها" هم مخاطبان را با زندگی مدرن آشنا میکند. برنامه "سین پنج" هر شب پخش میشود. "ذهن برتر" و "هدهد" از دیگر برنامههای شبکه پنج است. برنامه "هدهد" به نقش تلویزیون در جامعه میپردازد.
مدیر شبکه تهران با اشاره به مجموعه 52 قسمتی "محله تهرونیها" که ایام نوروز روی آنتن میرود، گفت: این مجموعه از اول فروردین ماه ساعت 19 پخش میشود. مضمون آن طنز است و به مسائل مختلف مثل درست مصرف کردن و ... میپردازد. سری جدید "هشدار برای کبری11" هر روز در نوروز پخش میشود.
پخش مجموعه "دارا و ندار" از سه کانال شبکه جام جم و سیمای استانها
وی ادامه داد: برای ایام نوروز فیلمهای سینمایی متنوعی در نظر گرفتهایم که هر روز ساعت 13:30 پخش میشود. ویژه برنامههای متنوعی هم در حوزههای سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای پخش در نوروز در نظر گرفتیم. مجموعه تلویزیونی "دارا و ندار" به کارگردانی مسعود دهنمکی ساعت 21:30 پخش میشود. این مجموعه از سه کانال شبکه جام جم هم روی آنتن میرود و با یک روز تاخیر هم سیمای استانها پخش میکند.
احمدی درباره پخش فیلمهای "ناحیه 9" و "دایره اول" که قرار است نوروز از شبکههای چهار و یک پخش شود و همین فیلمها در کنداکتور پخش فیلمهای سینمایی شبکه تهران هم قرار گرفته، توضیح داد: کنداکتور شبکه پنج تنظیم شده و دو فیلم نام برده شده جزو لیست انتظار شبکههای دیگر است، نه لیست قطعی.
ما به مهمانان دستمزد نمیدهیم
مدیر شبکه تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دستور معاونت سیما مبنی بر اینکه در برنامههای جنگ شبکههای مختلف از بازیگران و فوتبالیستها دعوت نشود، توضیح داد: اصلاً چنین تحمیلی وجود ندارد و هر شبکه بر اساس مامورمیتی که دارد، میتواند از مهمانان مختلف دعوت کند. بنابراین در برنامه تحویل سال هر شبکه مهمانان مختلف حضور دارند. تهیهکننده پیشنهاد مهمانان برنامه را میدهد و وقتی به تصویب گروه قرار گرفت، دعوت میشود.
وی در پاسخ به دیگر سئوال مهر درباره اینکه تلویزیون چقدر در بالا بردن دستمزدها به ویژه در جنگهای تلویزیونی مقصر است، توضیح داد: نه، چنین مسئلهای را اعتقاد ندارم. ما از مهمانان دعوت میکنیم تا در برنامه حضور داشته باشند و برای این دعوت دستمزدی داده نمیشود. البته وقتی به عنوان کارشناس حضور دارند، طبیعتاً عرفی وجود دارد.
رویدادهای خبری و شبه خبری به شکل زیرنویس در شبکه پنج
احمدی درباره ساخت برنامههای گفتگو محور گفت: سال آینده برنامههای متنوع گفتگو محور تهیه میکنیم. این برنامهها با موضوع خانواده، فرهنگ، سیاست و ... روی آنتن میرود. برنامه صبحگاهی شبکه تهران از 14 فروردین ماه با عنوان "سلام تهران" پخش میشود. برنامههای "تهران 20" و "به خانه برمیگردیم" هم تغییراتی میکنند. تغییر گرافیک شبکه پنج هم در دستور کار ما قرار دارد.
وی ادامه داد: قصد داریم رویدادهای خبری و شبه خبری هم به شکل زیرنویس در ساعت پیک پخش شود تا بینندگان بیشتر با رویدادها آشنا شوند. همچنین سعید ابوطالب هم برنامه "سرزمین دانایی" را تهیه میکند که در حال حاضر مراحل مقدمات و تحقیق و نگارش را سپری میکند.
ابوالحسن داودی مجموعه "زمین انسانها" را کارگردانی میکند
مدیر شبکه تهران درباره پخش مجموعههای شبکه تهران گفت: مجموعه "پرانتز باز" به کارگردانی کیومرث پوراحمد و مجموعه "خانه بیپرنده" هم نیمه اول سال 89 پخش میشوند. ابوالحسن داودی هم مجموعه "زمین انسانها" را میسازد که نیمه دوم سال 89 روی آنتن شبکه پنج میرود. مجموعه طنز "کارت زرد" هم برای پخش در تابستان آماده میشود.
مجموعه ماه رمضان 89 را لطیفی برای شبکه تهران میسازد
احمدی درباره مجموعه ماه رمضان سال آینده شبکه پنج گفت: مجموعه ماه رمضان سال آینده را محمدحسین لطیفی کارگردانی میکند که در حال حاضر مراحل تحقیق و نگارش را سپری میکند. نام موقت این مجموعه "آفتاب پرست" است. مجموعه مستندی هم با مضمون مشاهیر تهران در دستور کار قرار دارد. این مستند به اندیشمندان میپردازد. مسابقه "پستچی" هم با اجرای نوذری سال آینده پخش میشود.
وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگاران درباره پخش مسابقات ورزشی گفت: ما قصد داریم مسابقات تهران را پخش کنیم. با توجه به اینکه فوتبال جاذبه زیادی دارد، پخش مسابقات "استیل آذین" شروع شده و اگر شورای هماهنگی ورزش سیما موافقت کند دیگر مسابقات هم پخش میشود.
حرکت شبکه پنج روی خط قرمز
وی درباره ساخت مجموعههایی با موضوعات خاص گفت: شبکه پنج نه بالاتر و نه پایینتر از خط قرمز مجموعه نمیسازد. ما روی خط قرمز حرکت میکنیم. با توجه به اینکه شبکه پنج روی ماهواره است و مراکز مختلف برنامههای شبکه پنج را ضبط میکنند و به موقع پخش میکنند. بنابراین باید در ساخت مجموعهها و دیگر برنامهها باید دقت کرد. البته برنامههای شبکه تهران برای استان تهران ساخته میشود و ما ملاحظات تهران را در نظر میگیریم و این طور نیست که برای مراکز برنامه بسازیم.
وی ادامه داد: ما رقبای زیادی داریم. بنابراین وظیفه خطیری بر عهده ما است. رسانه به چهار محور دین مداری، اخلاق، نشاط و امید متعهد است و بر این اساس برنامه میسازیم. رقابت با شبکههای داخلی راحت است، چون مبانی اخلاقی وجود دارد، اما دیگر رقبای ما خطرناک هستند، چرا که مبنای اخلاق ندارند.
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