به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه شامل گزارش‌هایی از سنت نوروز، گفتگو با شاعران، نویسندگان، هنرمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ وهنر و ادب، میان برنامه‌هایی از مراسم و آیین‌های نوروزی در مناطق مختلف ایران و جهان، شاهنامه‌خوانی، نوروزخوانی و بخش‌های دیگر است.

پخش قطعات موسیقی، آواز و تصنیف های شنیدنی موسیقی اصیل ایرانی بخش دیگر این برنامه ویژه است. این برنامه از ساعت 19:30 شنبه 29 فروردین تا ساعت 24 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

ویژه برنامه نوروزی گروه فرهنگ وجامعه در سال 89 از اول تا پنجم فرودین ساعت 19:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه دستاوردهای فرهنگی و هنری دستگاه های فرهنگی کشور از جمله آموزش عالی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه تئاتر، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را نقد و بررسی می‌کند.