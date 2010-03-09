  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

"سرود فروردین" تحویل سال از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

"سرود فروردین" تحویل سال از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

"سرود فروردین" عنوان برنامه ویژه مراسم تحویل سال شبکه رادیویی فرهنگ در نوروز 89 است که با هنرمندان مختلف گفتگو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه شامل گزارش‌هایی از سنت نوروز، گفتگو با شاعران، نویسندگان، هنرمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ وهنر و ادب، میان برنامه‌هایی از مراسم و آیین‌های نوروزی در مناطق مختلف ایران و جهان، شاهنامه‌خوانی، نوروزخوانی و بخش‌های دیگر است.

پخش قطعات موسیقی، آواز و تصنیف های شنیدنی موسیقی اصیل ایرانی بخش دیگر این برنامه ویژه است. این برنامه از ساعت 19:30 شنبه 29 فروردین تا ساعت 24 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

ویژه برنامه نوروزی گروه فرهنگ وجامعه در سال 89 از اول تا پنجم فرودین ساعت  19:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه دستاوردهای فرهنگی و هنری دستگاه های فرهنگی کشور از جمله آموزش عالی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه تئاتر، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را نقد و بررسی می‌کند.

کد مطلب 1048231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها