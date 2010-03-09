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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

ضبط ویژه برنامه‌های نوروز "جمعه ایران" با حضور معاون صدا

ضبط ویژه برنامه‌های نوروز "جمعه ایران" با حضور معاون صدا

محمد حسین صوفی، معاون صدا با حضور در محل ضبط ویژه برنامه‌های نوروزی "جمعه ایرانی" از تلاش هنرمندان این برنامه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد هنرمندان برنامه "جمعه ایرانی" بخش‌هایی از ویژه برنامه‌های نوروز 89 را در حضور معاون صدا اجرا و ضبط کردند. در این برنامه محمدحسین صوفی، معاون صدا از هنرمندان این برنامه خواست با تلاش مضاعف روحیه نشاط جامعه را تقویت کنند.

وی توجه و علاقه مخاطبان این برنامه را سرمایه مهمی دانست و از هنرمندان برنامه "جمعه ایرانی" خواست با دقت نظر بیشتر موضوعات فراگیر را در دستور کار قرار داده و موجب نشاط و افزایش روحیه امید و سر زنده بودن مردم شوند.

"جمعه ایرانی" برنامه شاد و طنزی است که با حضور هنرمندانی چون منوچهر آذری، عباس محبی، امیرحسین مدرس، رضا عبدی، مینو غزنوی، داوود منفرد، اصغر سمسارزاده، امیر سهیلی، احسان کرمی، نسیم رفیعی، شوکت حجت، مینو جبارزاده، نازنین مهیمن، مونیکا جهان‌بین و ... صبح‌های جمعه از رادیو ایران پخش می‌شود.

کد مطلب 1048232

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